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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs talimatı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçici olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen öğrencilerin Türkiye'ye getirilmesi konusunda talimat verdi. Gelişmeyi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu

Siyaset / 20 Mart 2020 Cuma 21:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs talimatı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla istemeleri dahilinde İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçici olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen öğrenciler Türkiye'ye getirilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medyadan yaptığı açıklamada,

"Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle; ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde geçici olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen öğrencilerimizin 21 Mart 2020 Cumartesi günü yerel saatle 17:00’ye kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimize başvurmaları halinde, planlanan süre içinde dönüşleri gerçekleştirilecektir.Vatandaşlarımızın yurda dönüşlerini Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarımızla koordinasyon halinde THY ile sağlayacak ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutacağız" ifadelerine yer verdi.

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