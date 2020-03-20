Boris Johnson'ın Türk olduğu kanıtlandı!

İnstagramda oldukça popüler hale gelen 'Ethnıcıty Estımate' programında herkes fotoğrafını yerleştirip etnik kökeninin nereye bağlı olduğunu öğreniyor.



Popüler hale gelen bu programda Britanyalı muhafazakar politikacı Borıs Johnson'da dahil edildi.



Borıs Johnson'ın fotoğrafını yerleştirip etnik kökeni sorgulandığında Türkiye çıkınca sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gelen yorumlar arasında 'Borıs Johnson'ın Çankırı'lı olduğunu biliyoruz, biz yinede Türk olup olmadığını merak ediyorduk'' deniliyordu.



Uygulamada Borıs Johnson'ın yüzü uygulamaya gönderildiğinde aynı ataları gibi Türk olduğu ortaya çıktı.



BORIS JOHNSON KİMDİR?



Alexander Boris de Pfeffel Johnson 19 Haziran 1964 tarihinde ABD New York'ta doğdu. Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapan Ali Kemal'in torunu olan Stanley Johnson'ın oğludur. Babasının Kral II. George'a uzanan kökeninde İngilizlik, Almanlık ve Fransızlık vardır. Annesi ise Rus-Yahudi paleograf Elias Avery Lowe'un torunudur.





