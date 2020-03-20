Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu için koronavirüs salgını nedeniyle tahliye talebi

Tüm dünyayı etkisi altına alan şimdi de ülkemizde görülen koronavirüs sebebiyle ülke genelinde sıkı tedbirler alındı. Bir takım tedbirler cezaevlerinde de uygulandı. Bu süreçte cezaevinde bulunan, skandal bir şekilde MİT mensuplarımızı deşifre edip devlete ihanet eden karanlık ODA TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu için tahliye istendi.



Cezaevlerinde alınan önlemlerin yeterli olmadığını, salgın nedeniyle Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun sağlık durumlarından endişe duyduğunu dile getiren Avukatları Hüseyin Ersöz savcılıktan tahliye edilmeleri için talepte bulunduğunu belirtti.

ODA TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ile ODA TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun avukatı Hüseyin Ersöz, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tahliye talebinde bulundu.



Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Koronavirüs salgını nedeniyle tahliye talebinde bulundu. Savcılığa dilekçe yazan Ersöz, “Basın Kanunu kapsamında kalan, katalog suçlardan olmayan ve alt sınırı üç yıl, muhtemel infaz süresi sekiz ay olan atılı suç çerçevesinde tahliye taleplerimiz reddedilmiş ve müvekkillerin haksız tutukluluğu devam etmiştir” ifadelerini kullandı.



Dilekçede, “Türkiye'de yüzlerce tanılı ve sayısız muhtemel vakaya, ölümlere, milyonlarca vatandaşımız için ölçülemeyen derecede hayati tehlikeye neden olan söz konusu yeni tip Koronavirüs, Silivri 9 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda haksız şekilde tutuklu bulunan müvekkillerimiz için de tutukluluğun devamını fiili ve hukuki olarak riskli kılan bir duruma sebebiyet vermiştir” denildi.



Avukat Hüseyin Ersöz, Koronavirüs'le ilgili ceza infaz kurumlarında alınan önlemlerin elverişli olmadığını belirterek, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın tahliyelerine karar verilmesini istedi.



OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ile Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Libya'da şehit düşen MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin yapılan haberle ilgili soruşturma kapsamında iki hafta önce tutuklandı.



Gelin şimdi de onların yaptıklarını hatırlayalım;



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Sitenin imtiyaz sahibi Soner Yalçın.



Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan.



Haber Müdürü Barış Terkoğlu.



İşte bu üç isim istediklerini Fetöcü istediklerini terörist ilan ediyor yıllardır. Ancak baltayı MİT mensuplarımızı deşifre ettikleri anda taşa vurdular. Savcılar harekete geçti ve iki Barış tutuklandı. Ancak Soner Yalçın adına açılmış henüz bir soruşturma yok.



Neyse biz size hafta boyu ODA TV'nin gözlerden kaçan haberlerini sosyal medya paylaşımlarını taşıyacağız. Hergün ODA TV'nin yeni bir yüzünü göreceksiniz. Belki de Savcılarımız



MİT soruşturmasının içine sitemizin yayınlayacağı dosyaları da dahil edecek. Aslında bu satırlar birer ihbardır diyerek de not düşelim. O zaman başlıyoruz.



Bugün sizi ODA Tv'nin Polis nefretini anlatacağız. Gezi olaylarına gidelim. Tarih 4 Haziran 2013…



Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu polisimize KATİL deme cüretini gösteriyor.



İşte belgesi;







Yine aynı tarihler…



Polisimiz bu kez evlere saldırmakla itham ediliyor.



Başlık da POLİSLER ARTIK EVLERE SALDIRIYOR!







ODA TV ekibi hıncını alamamış olacak ki bu kez de polisimizin çocuklara şiddet uyguladığını iddia ediyor. Provokasyon dolu manşetleri ise POLİS ŞİDDETİ ÇOCUKLARA YÖNELDİ oluyor.







İftira… Provokasyon… Hakaret… Ne ararsanız mevcut haberlerde…



Gelin biraz da sosyal medya hesaplarını inceleyelim.



Mesela Barış Terkoğlu;



14 Mart 2014 tarihi. Yerel seçimlere 16 gün var.



Terkoğlu, Erdoğan'ın iç savaş çağrısı yaptığını iddia ediyor.



Oysa ki Gezi olaylarında iç savaş çıksın diye dua edenler kendileri.



11 Mart 2014 tarihine gidelim bu kez de.



Barış Terkoğlu Erdoğan'a ÇOCUK KATİLİ diyor.



Evet açık açık söylüyor bunu.









İlginç olan ise Terkoğlu bu sözlerinden dolayı hiçbir soruşturmaya tabi tutulmuyor.



Size yarın FETÖ ile mücadele ediyoruz diyen Terkoğlu ve Pehlivan'ın cezaevinden çıktıktan sonra FETÖ'nün kurduğu KARŞI gazetesinde nasıl çalıştıklarının öyküsünü anlatacağım.



Attıkları manşetleri görünce yok artık diyeceksiniz.



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ODA Tv dosyasında bu kez Karşı Gazetesi ve Oda Tv ilişkisini ele alacağız.



17/25 Aralık darbe girişiminin hemen sadece bir gün sonrasında KARŞI gazetesinin isim hakkı alındı. Gazetenin genel yayın yönetmeni CHP'li Eren Erdem'di. Gazete adeta bir operasyon gazetesiydi. Zaten FETÖ ile irtibatı nedeniyle de kapatıldı. Sahibi hala Silivri Cezaevinde. FETÖ tekelinde çıkan gazetenin yazar kadrosunda çok şaşıracağınız iki isim de vardı.



O isimler ODA TV'den Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'ydu.



Mesela 9 Şubat 2014 tarihinde bu ikili bir MİT raporu yayınladı. Ve raporu da açık açık FETÖ'den aldıklarını itiraf ettiler. İşte Barış Pehlivan'ın o twiti.







Tarih 18 Mart 2014'tü. Yerel seçimlere artık sadece 12 gün kalmıştı. Yani FETÖ'nün en büyük isteği AK Parti'nin büyük bir darbe almasıydı.



Ve KARŞI gazetesi de görevinin farkındaydı.



İşte o gün Karşı gazetesinin manşeti; “17 Aralık Savcısı Yargılanacaklar”



Darbenin savcısı Celal Kara ile bir röportaj gerçekleştirilmişti.



Röportajı yapan isim ise Barış Terkoğlu'ydu.









Savcı Celal Kara açık açık hükümeti tehdit ediyor hepsi yargılanacak diyordu.



Üstelik bu haber o gün ODA Tv'de de manşete çıkarılıyordu.



Şimdi sizlere Barış Terkoğlu'nun o günlerde attığı birkaç twitten bahsedeceğim.



Terkoğlu 11 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çocuk katili dedi.







4 Mart 2014'te yasadışı ses kayıtlarını savundu Erdoğan'a yine iftiralar attı.







27 Şubat 2014'te Karşı gazetesinde Erdoğan'ın ses kayıtlarını yayınlayan gazeteciyle olan röportajını servise sundu. Aynı haber aynı gün Oda TV'nin manşetinde de oldu.







Kısacası FETÖ servis etti, Terkoğlu ve Pehlivan seve seve yayınladı.



Şimdilik burada noktayı koyalım. Bir sonraki yazımızda bu ilişki ağını anlatmaya devam edeceğiz.

