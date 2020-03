Ayşenur Arslan'dan skandal koronavirüs paylaşımı!

Türkiye, tam 3 aydır her gün dozu artan bir şekilde küresel bir sorun olan koronavirüs salgınına karşı önlem alıyor, mücadele hatları oluşturuyor.



Bu hattın bir tarafında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile diğer bakanlar bulunurken, öte tarafında ise 83 milyon Türk halkı bulunuyor.



Ancak bu birliktelik içinde götürülen mücadeleyi hazmedememiş, her fırsatta kinlerini kusmaya hazır olan, ötekileştirerek halkı kamplara bölmeyi, üstenç bakışla kendilerinden olmayanları aşağılamayı meslek edinmiş çevreler yine boş durmadı. İşte bunlardan iki örnek.



Her ikisinin de sıfatları arasında gazeteci kimliği öne çıkıyor. Bunlardan biri kendisini sosyalist olarak tanımlayan Halk Tv programcısı Enver Aysever.







İçindeki kini kusmak için her fırsatı değerlendiren Aysever, bu kez de 'Neymiş asıl mesele anladık mı?' mesajı eşliğinde Instagram hesabından Birol Çün tarafından çizilmiş bir karikatürü paylaştı.



Karikatür umreden dönenleri hedef alırken, amacının da Müslümanları aşağılamak olduğu net bir şekilde görülüyor. Aysever ise karikatürü paylaşırken verdiği 'asıl mesele' mesajıyla da aslında politik duruşundan bağımsız olarak Müslümanlara duyduğu nefretin derinliğini ortaya koyuyor.



Ama Aysever'in bulunduğu cenahta tek nefret kaynağı 'Müslümanlar' değil. Onlar için bir diğer hedef de İslam'ın yılmaz savunucusu konumunda gördükleri Cumhurbaşkanı Erdoğan.



Onu hedef almak için herhangi bir ahlaki kaygıları da yok. Yeter ki, yaptıkları paylaşımda bir şekilde adını geçirebilsinler. Aynen Ayşenur Arslan'ın bu akşam sağlık çalışanları için saat 21.00'da gerçekleştirilen alkış kampanyasıyla ilgili mesajında yaptığı gibi.



Arslan alkış kampanyasının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından başlatıldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise hem dün yaptığı konuşmada değindiğini hem de bu akşam sosyal medya hesabından bizzat sağlık çalışanlarına şükranlarını sunduğunu görmezden gelip, içindeki kinine malze yapmaktan kaçınmadı.







Ayşenur Arslan kampanya ile ilgili mesajında 'Erdoğan onları unutmuş olabilir! Biz unutmadık! Sağlık çalışanlarına minnettarlık için bu akşam saat 21:00 de 1 dakika balkonlarımızdan onları alkışlıyoruz' ifadelerini kullandı.



İçlerindeki zehiri kusmak için hiçbir ahlaki kaygı duymayan, gazeteciliğin en temel kuralı olan objektifliği hiçi sayan, tarafsız kalmak bir yana karşıtlık üzerinden nemalanmak dışında bir mesleki gayeleri bulunmayan Ayşenur Arslan ve Enver Aysever'e sosyal medyada büyük tepki var.