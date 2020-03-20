Adalet Bakanı Gül: Cezaevinde Corona Virüs vakası yok

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gül, şunları söyledi:



CEZAEVLERİNDE CORONA VİRÜS TEDBİRLERİ



Hükümlü ve tutuklular devlete emanet, onların sağlığı için her türlü titizlik gösteriliyor.

Her tedbir büyük bir titizlikle alınmaktadır. Dezenfekte ürünleri ücretsiz şekilde verilmektedir cezaevi yönetimi tarafından tüm tedarikler yapıldı. Dezenformasyonlar, belli operasyon hesaplarının yaptığı hezeyanlardır.

Cezaevlerinde pozitif rastlanan hiçbir vaka yoktur.



İNFAZ DÜZENLEMESİ



Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı. Konu Meclisin takdirindedir.

Daha insani temelde yaklaşan bu düzenlemeler Meclis'in takdiriyle yürürlüğe girecektir.

Bu düzenlemede hukuk muhakemesiyle ilgili düzenlemeler söz konusu. Çok önemli değişiklikler söz konusu. Yargının daha hızlı işleyeceği düzenlemeler söz konusu...

Tüketici uyuşmazlıklarında ara buluculuk öngörülüyor. Önemli bir katkı sağlayacaktır.

Yılda 4 milyonun üzerinde açılan davayı doğrudan ilgilendiren bir düzenleme söz konusu...

Elektronik duruşma diyebileceğimiz önemli bir çalışma da söz konusu. Avukatlar, taraflar bürosundan duruşmaya katılabilecek.



HAKİM EŞİNE KONULAN CORONA VİRÜS TEŞHİSİ



Hakim arkadaşımızın sağlık durumu iyi. Bankada çalışan eşi pozitif çıkmıştı. Test sonucu çıkmadı henüz hakim arkadaşımızın. Tedbirler alındı. Yakından takip ediyoruz

