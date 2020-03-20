5 yıl önceden bu günleri bildi

Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi geçnmişte attığı twitlerle sık sık gündeme geliyor. Çiftçi'nin 5 yıl önce attığı o twitler adeta günümüzde yaşanan koronavirüs salgınının habercisi niteliğinde.



ORDULAR ŞEHRE İNECEK DEMİŞTİ



3-4 yıl önce attığı twetlerle biyolojik savaşı ve koronavirüsü bilen Çiftçi'nin 5 yıl önce attığı bir twit ortaya çıktı. Çiftçi, o paylaşımında 'ordular şehre inecek' demişti ve öyle de oldu. Fransa ve İspanya'da koronovirüs salgınından kaynaklanan paniği ve kaosu engellemek için şehirlerde güvenliği ordular sağladı.



Çiftçi o twitinde, Bu yüzyıl, 'Kaos Yüzyılı'. Kimse uzun vadeli hesap yapamaz. AB/ABD kendi içinde 'kaos'u yaşayacak ordular şehre inecek' ifadelerini kullanmıştı.



5 yıl önceden adeta bu günleri bile Çiftçi'nin o twiti;













