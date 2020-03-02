Vestel Polonya'daki fabrikasını sattığını duyurdu

Vestel Elektronik, Polonya'daki dolaylı yüzde 100 iştiraki Vestel Polska Technology'i fabrika, bina ve arazisiyle birlikte 31.4 milyon dolara LG Chem Wroclaw Energy'ye sattı.
Vestel Polonya'daki fabrikasını 31.4 milyon dolara LG Chem Wroclaw Energy'ye sattı.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'%100 bağlı ortaklığımız Vestel Ticaret AŞ'nin ('Vestel Ticaret') sermayesinin tamamına sahip olduğu Vestel Polska Technology Center sp. z o.o., Polonya'nın Wroclaw şehrinde bulunan fabrikasını, bina ve arazisiyle birlikte 28 Şubat 2020 tarihinde 31,4 milyon ABD Doları bedelle LG Chem Wroclaw Energy Sp. zo.o.'ya satmıştır.'
Vestel hisseleri saat 10.05'te %4.07 primle 14.57 liradan işlem görüyor. BIST 100 endeksi ise %2.4 primli.