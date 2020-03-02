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Vestel Polonya'daki fabrikasını sattığını duyurdu

Vestel Elektronik, Polonya'daki dolaylı yüzde 100 iştiraki Vestel Polska Technology'i fabrika, bina ve arazisiyle birlikte 31.4 milyon dolara LG Chem Wroclaw Energy'ye sattı.

Ekonomi / 02 Mart 2020 Pazartesi 13:41
Vestel Polonya'daki fabrikasını sattığını duyurdu

Vestel Polonya'daki fabrikasını 31.4 milyon dolara LG Chem Wroclaw Energy'ye sattı.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'%100 bağlı ortaklığımız Vestel Ticaret AŞ'nin ('Vestel Ticaret') sermayesinin tamamına sahip olduğu Vestel Polska Technology Center sp. z o.o., Polonya'nın Wroclaw şehrinde bulunan fabrikasını, bina ve arazisiyle birlikte 28 Şubat 2020 tarihinde 31,4 milyon ABD Doları bedelle LG Chem Wroclaw Energy Sp. zo.o.'ya satmıştır.'

Vestel hisseleri saat 10.05'te %4.07 primle 14.57 liradan işlem görüyor. BIST 100 endeksi ise %2.4 primli.

28 ŞubatPolonyaVestel

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