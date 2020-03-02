Vestel Polonya'daki fabrikasını sattığını duyurdu

Vestel Polonya'daki fabrikasını 31.4 milyon dolara LG Chem Wroclaw Energy'ye sattı.



Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



'%100 bağlı ortaklığımız Vestel Ticaret AŞ'nin ('Vestel Ticaret') sermayesinin tamamına sahip olduğu Vestel Polska Technology Center sp. z o.o., Polonya'nın Wroclaw şehrinde bulunan fabrikasını, bina ve arazisiyle birlikte 28 Şubat 2020 tarihinde 31,4 milyon ABD Doları bedelle LG Chem Wroclaw Energy Sp. zo.o.'ya satmıştır.'



Vestel hisseleri saat 10.05'te %4.07 primle 14.57 liradan işlem görüyor. BIST 100 endeksi ise %2.4 primli.

