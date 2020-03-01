Türkiye duygulandıran fotoğrafın kahramanı konuştu!

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın cenaze töreninde, nöbet tutan Mehmetçiğe şemsiye açan ve Türkiye'nin takdirini kazanan Serap Abbasoğulları, yaşadıklarını anlattı.
Şemsiyeyle askeri yağmurdan korumaya çalıştığı sırada Anadolu Ajansı foto muhabiri tarafından fotoğraflanan Serap Abbasoğulları (34), AA muhabirine yaptığı açıklamada, komşu mahalleden şehit Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın cenazesine katılmak üzere tören alanına geldiğini anlattı.
O sırada çok şiddetli sağanağın olduğunu ve yakınında duran askeri fark ettiğini belirten Abbasoğulları, o anı şöyle anlattı:
'Tören sırasında yukarı çıktık, asker orada nöbet tutuyordu ve aşırı yağmur vardı. O anda kendimi değil de askerin ıslanmasını istemediğim için şemsiye tuttum. Kendimi o an hiç düşünmedim, gözüm de aslında bir yandan diğer askerlerde idi, keşke herkes birer şemsiye alıp diğer askerlerimize tutsa diye düşünüyordum. Kesinlikle kendimi düşünmedim o an. Eliyle yüzünü de silemiyordu görev başında olduğu için. Önce iki peçete uzattım askere, baktım çok zor durumda, kendi kendini muhafaza edemiyor, kendi şemsiyemi askere tuttum. Yeğenlerim de yanımdaydı, onlar da bana şemsiyesini tuttu. Biz kendimizi bir şekilde koruyabiliyoruz orada, onlar o an görev başında olduklarından dolayı tamamen korunmasızlar aslında, ben de o an onu koruma ihtiyacı duydum. Bir yandan şehidin cenazesini izliyordum, bir yandan da yanımdaki askeri yağmurdan korumaya çalışıyordum. Olay o şekilde gelişti.'