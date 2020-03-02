STK'lardan Bahar Kalkanı'na destek!

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı Genel Başkanı Hamza Akbulut Haliç Kongre Merkezi'nde açıklamalarda bulundu! Akbulut, '81 ilden Bahar Kalkanı'na destek veriliyor. Ülkemizi tehdit eden tüm unsurlara karşı yaptığımız mücadelenin birlik beraberlik içinde başarıya ulaşacağına yürekten inanıyorum. ' dedi.



Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı Hamza Akbulut , 'Sivil Toplum Kuruluşları olarak hayati bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde, devletimizin ülke güvenliği ve menfaatlerini esas alan, bölgemizde barışın tesisi ve korunmasını gözeten adımlarını sonuna kadar destekliyoruz.' dedi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise şu ifadeleri kullandı:



'Bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Biz her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Mevzubahis vatan olunca tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafa bırakırız. Biriz, bütünüz ve birlikteyiz.'



