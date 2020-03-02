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Şehitler için düzenlenen konvoyda kavga çıktı

Bilecik’te dün akşam Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan askerler için düzenlenen ’Saygı Konvoyu’nda, iddialara göre yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Grup, farklı 3 yerde kavgaya devam etti.

3. Sayfa / 02 Mart 2020 Pazartesi 20:35
Şehitler için düzenlenen konvoyda kavga çıktı
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Bilecik’te dün akşam yaklaşık 250 aracın katıldığı Saygı Konvoyu düzenlenirken, 200 kişilik bir grup da yürüyüş yaptı. Konvoyda uzun araç kuyrukları oluşurken, polis gece boyunca mesai yaptı. Bilecik kent merkezinden Organize Sanayi Bölgesi’ne seyir halindeki konvoy, Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezi kavşağına geldiği esnada yol verme meselesi nedeniyle iki grup tartışmaya başladı.

Tartışma kavgaya dönünce güvenlik güçlerinin ve vatandaşların müdahalesiyle grup ayrıldı. Aynı grup bu defa Bilecik 2’nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı 2’inci nizamiye girişi önünde ve Küçük Sanayi Sitesi içerisinde kavgaya devam etti. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince alınan tedbirler sonucu kavgalar büyümeden yatıştırıldı. Vatandaşlar, “Burada acımızı bir nebze de olsa yaşamaya, devletimize de desteğimizi göstermeye çalışıyoruz. Birlik olmaya ihtiyacımızın olduğu bu günlerde bunun gibi olaylara gerek yok. Konvoyumuza gölge düşürdüler" dedi.

Kaynak : İHA

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