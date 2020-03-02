USD (Alış - Satış) : 6,23 - 6,24 EURO (Alış - Satış) : 6,86 - 6,87

Putin'den son dakika İdlib ve Türkiye açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'nın kimseyle savaşa girmeye niyeti yok, kimsenin aklına da savaş fikrinin gelmemesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Dünya / 02 Mart 2020 Pazartesi 10:07
Putin'den son dakika İdlib ve Türkiye açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın kimse ile savaşa hazırlanmadığını, kimsenin aklına da savaş fikrinin gelmemesi için elinden geldiğini yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalleş saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını aktarmıştı. Erdoğan, 'Putin'e çekilin aradan, bizi Esed rejimi ile baş başa bırakın. Sen üs kuruyorsan kur, ama bu duruma karışma' ifadelerini kullanmıştı.

5 MART'TA MOSKOVA'DA KRİTİK ZİRVE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşecek.

ÇAVUŞOĞLU, MEVKİDAŞI LAVROV'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Serge Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde 'Liderlerin buluşması öncesi konular' değerlendirildi.

Putin'den son dakika İdlib ve Türkiye açıklaması Putin'den son dakika İdlib ve Türkiye açıklaması Avrupa ülkesinden görülmemiş destek: TSK saflarında savaşmak istiyoruz Avrupa ülkesinden görülmemiş destek: TSK saflarında savaşmak istiyoruz İdlib'de 2 rejim uçağı düşürüldü İdlib'de 2 rejim uçağı düşürüldü Bakan Akar duyurdu: Bahar Kalkanı Harekatı başladı Bakan Akar duyurdu: Bahar Kalkanı Harekatı başladı

Rusya Devlet BaşkanıCumhurbaşkanıMevlüt ÇavuşoğluDışişleri BakanıRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı