Putin'den son dakika İdlib ve Türkiye açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın kimse ile savaşa hazırlanmadığını, kimsenin aklına da savaş fikrinin gelmemesi için elinden geldiğini yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalleş saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını aktarmıştı. Erdoğan, 'Putin'e çekilin aradan, bizi Esed rejimi ile baş başa bırakın. Sen üs kuruyorsan kur, ama bu duruma karışma' ifadelerini kullanmıştı.



5 MART'TA MOSKOVA'DA KRİTİK ZİRVE



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşecek.



ÇAVUŞOĞLU, MEVKİDAŞI LAVROV'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ



Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Serge Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde 'Liderlerin buluşması öncesi konular' değerlendirildi.

