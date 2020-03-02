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PKK'ya darbe üstüne darbe: 24 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Bölgelerine sızma girişiminde bulunan toplam 24 teröristin operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güncel / 02 Mart 2020 Pazartesi 17:12
PKK'ya darbe üstüne darbe: 24 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG’li terörist ile Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı Bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG’li terörist ile Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi" denildi. Kaynak : İHA

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