PKK'ya darbe üstüne darbe: 24 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG’li terörist ile Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı Bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG’li terörist ile Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi" denildi. Kaynak : İHA

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