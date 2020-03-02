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MSB: 32 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 32 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Güncel / 02 Mart 2020 Pazartesi 15:00
MSB: 32 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor.

32 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek, 32 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı

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