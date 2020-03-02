"İktidar düşmanlığı Türkiye düşmanlığına dönüşüyor"

'İktidar karşıtlığının zamanla ülke düşmanlığına dönüştüğünü' iddia eden Barlas, 'bu çok köklü bir siyasi gelenektir. En fazla hatırlanan örnek, Balkan Savaşı sırasında söylenen 'Edirne'ye Enver gireceğine Bulgar girsin' cümlesi değil midir? dedi.



'Ana Muhalefet Partisini anlamak kolay değil'



Meclis içinde PKK sempatizanlığı yapan partilerin yer almasına alışıldığını fakat CHP'nin Esad'ı desteklemesine anlam veremediğini dile getiren Barlas ' TBMM içindeki meşru bir partinin siyasetini PKK'ya endeksli olarak oluşturulmasına da alışmadık mı? Ancak ana muhalefet partisi olan CHP'nin, Suriye'nin Beşar Esad'ına karşı duyduğu hayranlığı anlamak kolay değil' ifadelerini kullandı.



İşte Mehmet Barlas'ın yazısındaki o bölüm;



Tayyip Erdoğan karşıtı olmayı Türkiye düşmanı olmaya dönüştürenler, sizi şaşırtmasın. Bu çok köklü bir siyasi gelenektir. En fazla hatırlanan örnek, Balkan Savaşı sırasında söylenen 'Edirne'ye Enver gireceğine Bulgar girsin' cümlesi değil midir?



HDP'ye de alıştık

Evet... TBMM içindeki meşru bir partinin siyasetini PKK'ya endeksli olarak oluşturmasına da alışmadık mı? Ancak ana muhalefet partisi olan CHP'nin, Suriye'nin Beşar Esad'ına karşı duyduğu hayranlığı anlamak kolay değil... Türkiye'nin Suriye'ye dönük olarak izlediği güvenlik öncelikli siyaseti anlamak ve destek vermek yerine, Şam'ın ne dediğine kulak vermeyi nasıl tercih edebilirler ki?

