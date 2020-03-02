Cumhurbaşkanı Erdoğan, Borisov'u kabul etti!

Çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelen Borisov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından törenle karşılandı.



Borisov, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.







'NASİBİNİZİ ALACAKSINIZ'



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ise gün içinde yaptığı konuşmalarda, 'Kapıları açınca telefon, telefon üstüne telefon gelmeye başladı, 'Kapıları kapatın'...'Bitti o iş, artık kapılar açılmıştır. Şu anda sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız' dedik.' şeklinde konuşmuştu.







Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.