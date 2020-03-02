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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Borisov'u kabul etti!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.

Siyaset / 02 Mart 2020 Pazartesi 20:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Borisov'u kabul etti!

Çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelen Borisov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından törenle karşılandı.

Borisov, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.



'NASİBİNİZİ ALACAKSINIZ'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ise gün içinde yaptığı konuşmalarda, 'Kapıları açınca telefon, telefon üstüne telefon gelmeye başladı, 'Kapıları kapatın'...'Bitti o iş, artık kapılar açılmıştır. Şu anda sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız' dedik.' şeklinde konuşmuştu.



Kaynak : AA

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Cumhurbaşkanlığı KülliyesiCumhurbaşkanıFuat OktayRecep Tayyip Erdoğan

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