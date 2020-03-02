CHP ‘li belediyenin yolsuzluğu Cumhurbaşkanı'na anlatıldı

İstanbul Dedeman Hotel'de 26 Şubat 2020 de yapılan TGSP (Türkiye Gençlik STK'ları Platformu ) toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a, adı yolsuzluğa bulaşmış CHP'li B.Çekmece belediye başkanı Hasan Akgün hakkında bilgi veren, İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni vermesini isteyen Dursun Boran savcılığa yaptığı suç duyurusu suretini de sundu. Belgeler başkan Erdoğan'a verildi.



CHP'Lİ BAŞKANIN BAŞ DANIŞMANI FETÖ İMAMI ŞERİF ALİ TEKALAN



CHP'li belediye başkanı Hasan Akgün, menfaat karşılığı Alkent 2000 Mahallesinde 30 civarında kamu yolu girişine kaçak projede olmayan bariyerler, bekçi kulübeleri konup, mahalleyi site gibi gösterip ayda villa başı bin dolar. Senede 12 bin dolar. Toplamda her yıl 15-16 trilyon TL toplanmasına zemin hazırlıyor. Aidat çetesinin akıl hocalığını yapıyor. 24.10.2000 de belediye meclisi kararıyla mahalle olan yeri site gibi gösterenler son 19 senede 250 milyon dolar para topladılar. Bu para kimin cebine gitti ?



Akgün'ün 5 mahkumiyet kararı 2012-2013 de Yargıtay 4. Ceza dairesinde Fetöcu hakimlerce zaman aşımına uğratıldı.



Akgün'ün belediyede baş danışmanı firari Fatih Üniversitesi rektörü Prof. Şerif Ali Tekalan. İmam Tekalan, CHP'li başkanın mahkumiyet kararlarını üniversiteye imar izni vd. menfaatler karşılığında bozdurduğu konuşuluyor.





