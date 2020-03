Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili olarak, 'Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı.' dedi.



Koca, 'Koronavirüsün ülkemizde görülmesi demek bir felaket anlamı taşımıyor. Böyle durumda sağlık sistemimiz, durumu kontrol altında tutacak güçte.' ifadelerini kullandı.



İran'dan gelen ve koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan yolculardan Kum ve Meşhed öyküsü olmayanları taburcu edeceklerini belirten Sağlık Bakanı Koca, son 14 gün içinde İran, Çin, İtalya, Irak, Güney Kore'de bulunanların, müracaatları halinde Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren 14 güne tamamlanacak şekilde raporlu sayılacağını bildirdi.



Bakan Koca, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamaları uyarısında bulundu.



Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;



Her ne kadar vaka sayısında belirgin bir artış söz konusu değilse de Çin ve İran'dan sonra İtalya, Güney Kore ve Irak'la da uçuşlarımızı Cumartesi gecesinden itibaren durdurmuş ve sınırlarımızı kapatmıştık.



Giderek dünyada yayılım gösterdiğini ve şu anda 68 ülkede; en son Azerbaycan, Ermenistan ve Çekya'da da görüldü. Şu an toplam vaka sayısı 89 bin 211'e ulaştı. Ölüm sayısı ise 3040 oldu. Bu süreçte iyileşenlerin sayısında da önemli artış oldu. İyileşenlerin sayısı da 45 bine ulaştı, bu önemli bir bilgi. Özellikle Çin'de giderek artış hızının azaldığını ve Çin dışı ülkelerde bu artışın giderek yükseldiğini buradan çok rahat görebiliriz. Çin'de artışın stabilleştiğini ama Çin dışı ülkelerde de bir artışın söz konusu olduğunu ve bizim için daha önemli olduğunu, çünkü yakın bölgemizde bu artışı daha yoğun hissediyoruz.



Bulaşıcılığı, riskli hastalardaki seyri ve özellikle genç ve çocuk yaş grubunda daha az görüldüğü gibi net bilgilere sahibiz. Ve bu vaka ile ilgili toplam vakaların da yüzde 85'inin normal mevsimsel grip gibi geçtiğini ama yüzde 15'inin daha ağır seyrettiğini, riskli hasta gruplarında ise yüzde 15'lere ölüm oranına ulaştığını, fakat 50 yaşına kadar ölüm oranının yüzde 0,2 olduğunu özellikle söylemek istiyorum.



Mevsimsel gripte ise dünyada her yıl 250 bin ile 500 bin arası ölüm olduğunu da ayrıca ifade etmek istiyorum. yeni korona virüsün ortaya konduğu tablo ile kamuoyundaki paniğin orantılı olmadığını da ifade etmek istiyorum. Çevremizde birçok ülkede korona enfeksiyonun görüldüğünü biliyoruz. Özellikle İran'da bu sayıların giderek arttığını biliyoruz. Sınırda tedbirlerimizi daha yoğun uyguluyoruz. Biz özellikle sınırda gelmek isteyen vatandaşlarımız muayeneleri yapılarak, bir hastalık bulgusu varsa hastanede takibi ve testleri yapıldıktan sonra nasıl bir algoritma ile gönderileceği sağlık çalışanlarımız tarafından biliniyor.



Herhangi bir bulgusu yoksa biz mümkün mertebe 14 güne tamamladıktan sonra süreci bitirmek istiyoruz. Bizim ülke içindeki vatandaşımızı da korumak anlamında bu süreci hassasiyetle götürmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ve sınırlarımızı etrafımızdaki ülkeleri kuşattığını biliyoruz. Kapımızda bir salgın olduğunu biliyoruz. Belki de bu süreçte bu virüsü taşıyan içimizde insanlar da olabilir. Dün, önceki gün veya 14 gün itibariyle bölgede olup ülkeye giriş yapmış vatandaşımız da var. Bu beş ülke özellikle olmak kaydıyla yurt dışında seyahat etmiş olan kişilerin kalabalık ortamlara girmemelerini ve mümkün mertebe son 14 gün günlerini evde geçirmelerini önemsiyoruz.



Genelde seyahat edenlerin gençler olduğunu biliyoruz. Risk oluşturmayabilir o kişilerle ilgili. Fakat bu seyahat etmiş kişilerin bulaştırıcılığının yüksek olduğunu ve mümkün mertebe ev ortamında 14 gününü tamamlamalarını, temas halinde olanların da riayet etmelerini ve insanlarla yakın temas içinde olmamalarını özellikle istiyoruz. Karantina olarak gördüğümüz ülkeden gelmiş olanların 14 gün kalabalık ortamlara girmemelerini, herhangi bir bulgusu olduğunda, ateş gibi, öksürük gibi olduğunda maskesini takarak müracaat etmelerini önemsiyoruz.



'Raporlu sayılabilecekler'



Bugüne kadar ülkemizde şu an herhangi bir vakaya rastlanmadı. Bu bugün veya yarın rastlanmayacağı anlamına gelmez. Bugün için bu enfeksiyonu taşıyan, İran ve benzeri ülkelerde olanlar olabilir. Onun için önümüzdeki birkaç gün içinde üç gün beş gün karşınıza çıkabilir. O kişilerle yakın temas içinde olunmamasını, anne babasına bulaştırır, çalışma ortamına bulaştırabilir. Öğrenciyse okulda, yurtta olabilir. Onun için de bugün yayınlamış olacağız bununla ilgili kararı; son 14 günü özellikle bu beş ülkede geçirmiş olan öğrenci veya çalışanların sağlık kuruluşlarına müracaat etmeleri halinde 14 güne tamamlamak üzere izinli sayılmalarını kararlaştırdık. Bu yazı sağlık kuruluşuna gitmiş olacağız. İran, Irak, Güney Kore, Çin gibi ülkelerde geçirmiş olanların raporlu sayılabileceklerini ve bu dönemi evlerinde geçirmelerini özellikle ifade etmek istiyoruz.



Bu salgınla mücadele edilir sorun yok. Bir mevsimsel grip gibi düşünelim. Ama bu salgının, bu virüsün bulaşıcılığının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Riskin yaşlı grubunda olduğunu biliyoruz. Bu ülkelerle, yurt dışı teması olmuş kişilerin kalabalık ortama girmeden, evlerde kendilerine izolasyon uygulamalarını ve sağlık kuruluşlarına müracaat etmelerini istiyoruz. 940 şüpheli vakamız oldu, numuneleri çalışıldı. Tekrarlarla birlikte 1162 çalışılan numune oldu, bunlar içinde pozitif vakamız olmadı.



Şu anda Çin, Irak, İran, Güney Kore ve İtalya'dan yolcu almıyoruz. 13 bin 834 vatandaşımız virüse karşı sağlık taramasından geçirildi.



Vatandaşlarımızın endişeye kapılacağı bir durum yok.