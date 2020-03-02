Ağrı'da roketli saldırı! PKK'lı teröristler Gümrük Müdürlüğü aracına saldırdı: 1 personel şehit

Yaralıların olduğu öğrenilen bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, sınır kapısına giden yol güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 1 personelin şehit olduğunu duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor'' dedi.



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırlı servis aracına roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralananlar olduğu belirtilirken, sınır kapısına giden yol, güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.



ULAŞIMA KAPATILDI



İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre uzaklıkta bulunan TIR parkı yakınlarında, sabah saatlerinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis midibüsüne roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda servis aracının tekeri isabet alınrken, araç boş araziye sürüklendi. Saldırı ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, ve jandarma ekipleri ile arama- kurtarma personeli sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Sınır kapısına giden yol, güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerle çıkan çatışmanın sürdüğü bildirildi.



SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırı sonrası Twitter'dan bir açıklamada bulundu. Soylu, "Bu sabah 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor." ifadelerini kullandı.



MSB'DEN AÇIKLAMA



Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı, Sağlık Bakanlığı'na ait personel ve sahra hastanesi teçhizatını Ankara'dan alarak Ağrı'ya hareket etti.



BAKAN PEKCAN: 1 PERSONEL ŞEHİT



Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit olmuştur. Saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah'tan rahmet,ailesi ve sevenlerine başsağlığı,yaralı personelimize acil şifalar diliyorum.

Kaynak : AA

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