Yok artık! Salgının faturası da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kesildi

Ayşenur Aslan'ın moderatörlüğünde yürütülen Medya Mahallesi programında CHP Konya milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ortaya akıl almaz bir iddia attı.



Son günlerde dünyanın ve Türkiye'nin gündemini sarsan koronavirüs salgınının sorumlusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ileri sürdü. Üstelik bu iddiasını da '' 3.Havalimanını yapan benim diyorsan salgının sorumlusu da sensin'' sözleriyle destekledi.



Cumhurbaşkanını otoriter olmakla suçlayan CHP'li milletvekili Bozkurt akıl almaz açıklamalarıyla da bir skandala daha imza atmış oldu.



