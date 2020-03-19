Yaşlıları ölüme terk ettiler

‘Çekirdek aile’ anlayışı üzerine toplum yapısını şekillendiren ve anne babalarını huzurevlerine yerleştiren Batı toplumu, koronavirüsün önü alınamaz bir salgına dönüşmesi neticesinde ihtiyarları adeta ölüme terk etti.



Türkiye yaşlı nüfusuna İslam’ın emrettiği şekilde el üstünde bakarken, hiçbir etik değeri olmayan Batı toplumu ilk fırsatta yaşlılarını ölüme terk etti. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını sonrası sağlık sistemleri çöken Avrupalı devletler, yaşlıları tedavi etmemeye başladı. İtalya, İspanya, İngiltere, Fransa ve ABD’de, genç hastalar tedavi edilirken, ihtiyarlar adeta boğularak ölmeye mahkum edildi.



İnsanlıkları bu kadar

Öte yandan; İngiltere ve Hollanda sürü bağışıklık sistemiyle virüsü herkese yaymak ve ihtiyarları adeta ölüme itmek için çalışma başlatması, Batı’nın her türlü ahlaki değerden yoksun olduğunu bir kez daha ispat etti. Maddi refahını emperyalist politikalarına borçlu olan Batı, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını karşısında tel tel dökülüyor. Hedonist ve pragmatist bir dünya görüşüyle yaşamını şekillendiren Batılı devletler, koronavirüs salgınında en yüksek risk grubuna dahil olan yaşlıları göz göre göre ölüme terk ediyor. İtalya’da koronavirüs salgınına karşı en önde mücadele eden doktorlardan biri olan Christian Salaroli, “İyileştirmek için hasta seçiyoruz. 80 ila 95 yaşındaki bir kişi ağır bir solunum rahatsızlığıyla gelmişse büyük ihtimalle tedavi etmiyoruz. Bunlar korkunç sözler ama maalesef doğru” sözleriyle itiraf gibi bir açıklamada bulundu.



Darwinist bakış açısı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson “Yüksek ateş ve nefes darlığı olan yaşlıların hastaneye gelmemesi ve evlerinde kendilerini izole etmesi” yönünde açıklamalarda bulundu. Bir bakıma salgını durdurabilmek adına Darwinist bir bakış açısıyla hareket etme yönünde karar aldı. Virüsü herkese bulaştırarak bağışıklık kazandırmak gibi ütopik söylemlerde bulunan Johnson, yaşlıların ve bağışıklık sistemi zayıf olanların öleceğini bile bile bu noktada çalışmalarını hızlandırdı. Skandal uygulamaya bir başka Avrupalı devlet Hollanda da destek verdi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte de, sürü bağışıklığı önerisini mantıklı bulduklarını açıkladı.



Sağlık hakkı gasp ediliyor

Dünyanın süper gücü olarak lanse edilen ABD’de de belirli bir yaş üstündeki hastalara da bakılmıyor. Öncelik genç hastalara verilirken, ihtiyarlar adeta ölüme terk ediliyor. Koronavirüsün en yaygın olduğu ülkelerden Fransa ve İspanya’da da yaşlılar tedavi edilmiyor ve en temel hak olan tedavi olma hakkı aleni bir şekilde gasp ediliyor.