USD (Alış - Satış) : 6,52 - 6,53 EURO (Alış - Satış) : 7,06 - 7,07

ÖSYM'den virüs önlemi!

ÖSYM, corona virüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi.

Eğitim / 19 Mart 2020 Perşembe 08:35
ÖSYM'den virüs önlemi!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) corona virüs nedeniyle sınav takviminde güncellemeye gitti.

Önlemler kapsamında 9 sınav ertelendi. Ertelenen sınavlar ve yeni tarihleri şöyle:

- 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,

- 4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihinde,

- 12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020-YDS/1) 17 Mayıs 2020 tarihinde,
- 18 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs 2020 tarihinde,

- 19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs 2020 tarihinde,

- 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde,

- 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) 10 Mayıs 2020 tarihinde,

- 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2020-İSG/1) 29 Ağustos 2020 tarihinde,

- 20 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak.

2020 yeni sınav takvimi de kurumun internet sitesinden paylaşıldı:




Askeri ÖğrenciKamu Personeli Seçme SınavıYabancı Dil10 Mayıs

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı