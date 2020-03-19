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Koronavirüs tedavisinde büyük adım!

Smorodintsev Grip Araştırmaları Enstitüsü'nden bilim insanları, bir ilk olarak koronavirüsün gen dizilimini tamamen çözmeyi başardı. Bu bilginin, virüse karşı aşı ve ilaç geliştirmede yardımcı olacağı belirtildi.

Sağlık / 19 Mart 2020 Perşembe 17:25
Koronavirüs tedavisinde büyük adım!

Dünyada 9 binin üstünde ölüme neden olan koronavirüsün tedavisiyle ilgili önemli bir gelişme yapandı. Rus uzmanlar bir ilk olarak koronavirüs'ün genom dizilimini tamamen çözmeyi başardı. Bu bilginin, virüse karşı aşı ve ilaç geliştirmede yardımcı olacağı belirtildi.Rusya Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Smorodintsev Grip Araştırmaları Enstitüsü'nden bilim insanları, bir hastadan alınan Covid-19'lu örnek yardımıyla, virüsün genomunun bir ilk olarak tamamen sıralanabildiği duyuruldu.

AŞI VE İLAÇ GELİŞTİRİLMESİNDE YARDIMCI OLACAK

Açıklamada virüsün genomunun çözülmesinin aşı ve ilacın geliştirilmesinde yardımcı olacağı vurgulandı.

Enstitünün müdürü Dr. Dmitriy Lioznov, Covid-19 yeni bir Koronavirüs olduğu için, Rusya'ya giriş ve yayılış yolunun belirlenmesinin yanı sıra mutasyonlarını öğrenmenin de kritik önem taşıdığını ifade etti. Lioznov, "Bu bilgi bize Koronavirüs tedavisine karşı ilaç ve aşı bulmak konusunda yardımcı olacak" dedi.Önde gelen bir sağlık kuruluşu olan enstitü, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile partnerlik faaliyetleri yürütüyor.

Sağlık BakanlığıKoronavirüsGripDünya Sağlık ÖrgütüRusya

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