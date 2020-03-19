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Koronavirüs o sektörde satışları patlattı!

Koronavirüs (Kovid-19) endişesi ile evinde kalanların sayısının artması, oyun başında geçirilen zamanı ve oyun alışverişlerini artırdı. Şubat ve Mart ayının ilk yarısına bakıldığında, oyun harcamaları %25, ortalama sepet değeri ise %20 arttı.

Teknoloji / 19 Mart 2020 Perşembe 22:24
Koronavirüs o sektörde satışları patlattı!

Oyunfor.com, milyonlarca oyuncunun Şubat ayı ve Mart ayının ilk 15 gününde yaptığı harcama verilerini paylaştı. Koronavirüs sonrasında evde çalışanların ve evden çıkmayanların oyunlara büyük ilgi gösterdiğini gösteren verileri değerlendiren şirketin Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, “Oyun harcamalarının koronavirüs salgını sonrasında %25 artış gösterdiğini görüyoruz. Daha önce 19.00-24.00 saatleri arasında olan harcama yoğunluğu da gün ortasına kaydı ve harcamalar ağırlık olarak 14.00-19.00 saatleri arasında gerçekleşti” dedi.
Evde kalan oyuncular mobili bıraktı, PC ve konsola yöneldi

Oyun severlerin Mart ayının ilk 15 gününde yaptığı oyun harcamalarında sepet tutarı ortalaması %20, toplam sipariş oranı ise %30 arttı. PC oyunlarına olan ilginin arttığını belirten Dumanoğlu, “Bilgisayarlar için en büyük dijital oyun platformu olan Steam, 20 milyonluk anlık oyuncuya ulaşarak rekor kırdı. Koronavirüs sonrasında bu hareketlenme Türkiye’de de görüldü. Harcama oranları 2020 boyunca %50 mobil, %35 PC ve %15 oyun konsolu olarak gerçekleşiyordu, ancak salgın sonrasında Mart ayı boyunca PC oranı %55’e yükseldi, mobilin oranı %25’e düşerken, konsol oranı da %20’ye çıktı. Buradan hareketle, evde kalanların mobil yerine PC ve konsol oyunlarıyla vakit geçirdiğini söyleyebiliriz” dedi.

RekorKoronavirüsOyun Konsolu

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