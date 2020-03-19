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Korona virüs belirtileri neler?

Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs kabusu herkesi tedirgin ediyor. Peki Koronavirüsü, soğuk algınlığından ayıran belirtiler neler? Hangi durumlarda endişelenilmeli bir doktora başvurulmalı.

Sağlık / 19 Mart 2020 Perşembe 07:57
Korona virüs belirtileri neler?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs ya da corona virüsü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gündeme oturdu. İnternette ve sosyal medyada yer alan bilgi kirliliği ise, insanların kafasının karışmasına neden oluyor. Peki Koronavirüs'ün belirtileri neler? Hangi durumlarda doktora gitmek gerekiyor.

İşte koronavirüsün 55 bin 924 hastada görülen belirtileri;

%87 - Yüksek Ateş

%67 - Kuru Öksürük

%38 - Halsizlik

%33 - Balgamlı Öksürük

%18 - Nefes Darlığı

%14 - Kas veya Eklem Ağrısı

%13 - Boğaz Ağrısı

%13- Baş Ağrısı

%11- Titreme

%5 - Bulantı



KoronavirüsÇinCorona Virüsü

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