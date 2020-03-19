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Korona bunu da yaptırdı! Online nikah!

Ümraniye Belediyesi tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında yeni evlenecek çiftler için online nikah uygulaması başlattı. Nikah törenine katılamayanlar internet ortamında canlı olarak izleyebilecek

Güncel / 19 Mart 2020 Perşembe 11:03
Korona bunu da yaptırdı! Online nikah!

Koronavirüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında yeni evlenecek çiftler için online nikah uygulaması başladı. Ümraniye Belediyesi tarafından başlatılan bu yeni uygulama ile çiftlerin nikah törenine giremeyen yakınları, internet ortamında yayınlanan nikah görüntülerini canlı olarak izleyebiliyor.

Ümraniye Belediyesi dünyayı etkisi altına alan koronavirüsüne karşı vatandaşların sağlığını korumak için nikah törenlerine vatandaşların girmesine izin vermezken, bu mutlu anlara tanıklık etmek isteyen çiftlerin yakınları için online nikah uygulaması başlattı. Bu uygulama ile Ümraniye Nikah Sarayı’nda yapılan nikah törenleri, internet ortamından canlı olarak yayınlanıyor. Böylece koronavirüsü tedbirleri kapsamında nikah sarayına giremeyen çiftlerin yakınları, bu mutlu anlara internet ortamından yayınlanan görüntülerle ortak oluyor.

Nikah anını canlı izlediler

Uygulamanın başladığı Ümraniye Nikah Sarayı’nda gün içerisinde ortalama 15 nikah kıyılıyor. Nikah için gelen çiftler ve şahitler salona alınırken, yakınları koronavirüsü tedbirleri kapsamında görevliler tarafından salonun dışında tutuldu. Bu sırada heyecanlı bekleyişini sürdüren aileler ise cep telefonlarından Ümraniye Belediyesinin web sayfasına girerek nikah anını canlı izledi.

Nikahı dışarıdan izleyen anne ve babalar, “İçerde olamadığımız için bir burukluk hissediyoruz ama toplumun sağlığı için bu gerekliyse böyle olması gerekiyor. Nikahları canlı yayınladığı için de belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi.

Sadece şahitleri içeri alınan gelin ve damatlar da Ümraniye Belediyesine online nikah uygulaması başlattığı için teşekkür etti.

Ümraniye BelediyesiOnline

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