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Karantinaya alınan hasta kaçtı! Polis alarma geçti

Sivas'ta Almanya'dan geldiğini belirten, ateş ve öksürük nedeniyle hastaneye başvurduktan sonra Sivas Numune Hastanesi'nde karantina altına alınan hasta görevlileri atlatarak kaçtı. Kaçan U.G isimli şahıs polis tarafından yakalanarak tekrar karantinaya alındı.

Sağlık / 19 Mart 2020 Perşembe 08:56
Karantinaya alınan hasta kaçtı! Polis alarma geçti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde psikiyatri bölümünde tedavi gören U.G. iddiaya göre sağlık görevlilerine öksürüğü ve ateşi olduğunu ve Almanya'dan geldiğini söyledi. Daha sonra ihbar üzerine U.G. hastaneye gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne götürülerek karantina altına alındı. U.G. karantina altındayken akşam saatlerinde görevlileri atlatarak hastaneden kaçtı.

Sağlık ekiplerinin haber vermesiyle polis ekipleri U.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından U.G.'yi Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında yakaladı.

Sağlık ekipleri özel kıyafet ile maske takarak U.G.'yi tekrar hastaneye götürerek karantina uygulamasını sürdürdü.

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