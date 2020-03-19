Justin Trudeau, üşüyünce basın toplantısına ara verdi

Trudeau, açıkladığı ekonomik önlemlerde 27 milyar Kanada Doları'nın salgın süresince zor durumda kalan işçi ve iş yerleri için kullanılacağını belirtti:



'Bu paket sayesinde tüm Kanadalıların gıda alışverişi yapabildiklerinden ve kiralarını ödeyebildiklerinden emin olacağız. Bu belirsiz süreçte iş yerleri, masraflarını ve işçilere maaşlarını ödemeye devam edebilecek'



Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Covid-19 testinin pozitif çıkmış, Başbakan ve eşi kendilerini 14 gün süreyle karantinaya almıştı.



Kanada'da bugüne kadar 727 koronavirüs vakası açıklandı, hastaların 9'u hayatını kaybetti. 12 kişi iyileşirken 706 kişinin tedavisi devam ediyor.