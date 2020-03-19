İtalya'da koronadan ölenlerin sayısı Çin'i geçti!

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs nedeniyle dünya çapında ölü sayısı hızla artıyor. 9 bin kişinin öldüğü virüsten dünyada en çok etkilenen ülke İtalya oldu.



İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI ÇİN'İ GEÇTİ



talya'da ölü sayısı virüsün ilk görüldüğü Çin'i geçti. İtalya'da koronavirüsten 3 bin 405 kişi hayatını kaybetti, Çin'de 3 bin 237 kişi hayatını kaybetmişti. İtalya'da enfekte olan kişi sayısı da 5 binden fazla artarak 35.713'ten 41.035'e yükseldi.