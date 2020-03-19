İtalya'da koronadan ölenlerin sayısı Çin'i geçti!

İtalya'da son 24 saat için 427 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölen kişi sayısı 3405 olurken, İtalya Çin'i geçti.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs nedeniyle dünya çapında ölü sayısı hızla artıyor. 9 bin kişinin öldüğü virüsten dünyada en çok etkilenen ülke İtalya oldu.
İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI ÇİN'İ GEÇTİ
talya'da ölü sayısı virüsün ilk görüldüğü Çin'i geçti. İtalya'da koronavirüsten 3 bin 405 kişi hayatını kaybetti, Çin'de 3 bin 237 kişi hayatını kaybetmişti. İtalya'da enfekte olan kişi sayısı da 5 binden fazla artarak 35.713'ten 41.035'e yükseldi.