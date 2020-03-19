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İtalya'da koronadan ölenlerin sayısı Çin'i geçti!

İtalya'da son 24 saat için 427 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölen kişi sayısı 3405 olurken, İtalya Çin'i geçti.

Dünya / 19 Mart 2020 Perşembe 18:25
İtalya'da koronadan ölenlerin sayısı Çin'i geçti!

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs nedeniyle dünya çapında ölü sayısı hızla artıyor. 9 bin kişinin öldüğü virüsten dünyada en çok etkilenen ülke İtalya oldu.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI ÇİN'İ GEÇTİ

talya'da ölü sayısı virüsün ilk görüldüğü Çin'i geçti. İtalya'da koronavirüsten 3 bin 405 kişi hayatını kaybetti, Çin'de 3 bin 237 kişi hayatını kaybetmişti. İtalya'da enfekte olan kişi sayısı da 5 binden fazla artarak 35.713'ten 41.035'e yükseldi.

KoronavirüsÇinİtalya

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