İsmail Saymaz koronavirüs şüphesiyle...

İsmail Saymaz 1 Mart tarihinde İsviçre'ye gitmiş Atatürkçü Düşünce Derneği'nde bir konferans vermişti. Ancak Saymaz dönüşte karantinaya girmek yerine 3 Mart tarihinde Halk TV canlı yayınına katılmıştı. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan Saymaz'a son darbe ise Ender Saraç'tan geldi.



Ender Saraç'ın testleri pozitif çıkarsa Saymaz da tehlike altına girecek. Çünkü henüz üç gün önce Ender Saraç ve İsmail Saymaz birlikte program yaptı. Bu yüzden Ender Saraç'ın test sonuçları o sırada stüdyoda bulunan herkesin karantina alınmasına yol açabilir.