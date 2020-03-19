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Hasip Kaplan'dan tepki çeken tweet!

Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin kritik önlemler alınırken terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den akılalmaz bir çıkış geldi. HDP'li Hasip Kaplan, sosyal medya hesabından 'Merak ettim. İktidar kerhaneler ile ilgili bir karar aldı mı?' diye sordu. Kaplan'ın paylaşımına tepki yağdı.

Güncel / 19 Mart 2020 Perşembe 22:01
Hasip Kaplan'dan tepki çeken tweet!

Türkiye'de koronavirüs vakası 191'e ulaşırken, hem devlet hem de millet tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ise merak ettiği konu 'Kerhaneler ne olacak?' oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün koronavirüs tedbirleri kapsamında "Ekonomik İstikrar Kalkanı" adını verdiği ekonomiyle ilgili alınacak ve 100 milyar liralık paketi içeren tedbirleri açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Türkiye'deki vaka sayısının 191, ölü sayısının ise 3 olduğunu duyurdu.

Türkiye, 'Evinizde kalın' çağrılarına uyup bu durumları konuşurken HDP'den ise skandal bir çıkış geldi.
"İktidar kerhaneler ile ilgili bir karar aldı mı?"

Herkes canının derdindeyken HDP'li Hasip Kaplan, sosyal medya hesabından "Merak ettim. İktidar kerhaneler ile ilgili bir karar aldı mı?" diye sordu.

Takipçileri Kaplan'ın bu sorusuna tepki gösterdi.



Sosyal MedyaKoronavirüsHasip KaplanFahrettin KocaRecep Tayyip Erdoğan

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