Fırsatçılar bunu da yaptı: Koronavirüs geçirmez ev

Dünya genelinde binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını gayrimenkul sektöründe de fırsatçıların eline düştü. İnsanların zaafiyetini sömürmek isteyen fırsatçılar, 'Koronavirüs geçirmez ev', 'Koronavirüsün çıkamayacağı yükseklik” gibi abartılı ve gerçek dışı tanımlar yaparak ev ve arsa ilanı vermeye başladı.



Koronavirüs endişesi ev ilanlarına da sıçradı. Kimi ilanlarda 'Koronavirüs geçirmez ev', 'Koronavirüsün çıkamayacağı yükseklik” gibi abartılı ve gerçek dışı tanımlar yapılıyor.



Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs yaşamın her alanında etkisini gösteriyor. Uçuşlar durdu, sınır kapıları kapandı, eğitime ara verildi, firmalar evde çalışma modeline geçmeye başladı. İnsanları endişelendiren küresel salgın hayatımızda öyle etkili oldu ki gayrimenkul ilanlarını dahi etkiledi.



İşin dozunu kaçırdılar

Hürriyet'te yer alan habere göre, özellikle son 2 haftada yayınlanan ev ve arsa ilanlarında koronavirüs vurgusu yapılması dikkat çekti. Kimi ilanlarda alıcı ya da kiracılara 'güvendesiniz' vurgusu yapılırken kimi zaman 'Corona virüs geçirmeyen ev' gibi tanımlarla işin dozu da kaçtı.



Fırsatçıların verdiği o ilanlar

Türkiye'nin önde gelen emlak sitelerinde yer alan ilanlarda şu tanımlar yer alıyor:



-Corona virüse yakalanmamak için bol oksijenli dağ evi



-Corona viruse karşı emniyette olacağınız müstakil ev



-Coronadan dezenfekte edilmiş stüdyo daire



-Corona virüsten izole, huzurlu ve steril







-Corona virüs geçirmeyen daire









-Corona virüsten kaçmak için en iyi fırsat



-Üreticiden arsanıza coronadan uzak prefabrik ev



-Corona virüsün çıkamayacağı yükseklikte teraslı ev





-Corona virüs geldi fiyat düştü



-Corona bu eve giremez



-Anti korona, full dezenfekte









