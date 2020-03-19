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FETÖ'nün yayın organından büyük provokasyon!

FETÖ'nün yayın organı 30ARTITV büyük bir skandala imza atarak askerimizi çirkin oyunlarına alet etti.

Güncel / 19 Mart 2020 Perşembe 14:14
FETÖ'nün yayın organından büyük provokasyon!

FETÖ'nün yayın organı 30ARTITV, millet olarak zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde de provokasyonlarına devam etti.

Halkın moralini bozmak isteyen hainler, cephede can siparene savaşan askerimizin üzerinden çirkin bir habere imza attı.

FETÖ'nün yayın organı 'cephede koronavirüs salgını iddiası' başlıklı haberinde 3 askerimizin koronavirüs testinin pozitif çıktığını iddia etti.

İşte o skandal paylaşım;


KoronavirüsProvokasyon

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