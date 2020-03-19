Espri adı altında Alevilere hakaret etti

Pınar Fidan isimli sözde komedyen yaptığı Tuz Biber isimli gösteri de espri adı altında Alevileri aşağılayan bir sözler söyledi. Fidan'ın yaptığı bir stand up gösterisi sosyal medyada büyük tepki topladı.



Sözde komedyen Fidan gösteri de, 'Finladiya Başbakanı işe metroyla gidiyormuş işte asıl cennetlik bunlar diye paylaşmış. Bu paylaşımı yapan da bir Alevi, hiçbir şey yapmadan cennete gideceğine inanan birisi, bir de başkalarına böyle yargı dağıtıyor. Zaman zaman Cem evlerine saldırıldığına dair haberler görüyoruz. Ama hiç alevi bir vatandaşı kaybetmiyoruz. Çünkü cem evleri boş. Saldırganlar Cem evlerine alevilerden daha çok gidiyor' gibi çirkin sözlere imza attı.



Tepki gelince çark etti



Fidan, gelen tepkiler üzerine 'Ben de aleviyim ironi yapıyordum' dedi.





Tolga Sağ tepki gösterdi



Skandal gösterinin görüntülerini sanatçı Arif Sağ'ın oğlu Tolga Sağ da o iğrenç sözlere tepki gösterdi. Sağ, komedyenin videosunu paylaşarak, 'Bu soytarıyı iyi tanıyın. Adı Pınar Fidan. Ağzından pislik dökülüyor, aşağılık esprilerini komik sanıyor' dedi.



İşte Sağ'ın o tweeti;







