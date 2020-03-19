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Elazığ yine sallandı!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaşam / 19 Mart 2020 Perşembe 19:25
Elazığ yine sallandı!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.0 ve 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 20.53'te merkez üssünü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi . Yerin 13.20 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ merkez ve ilçeleri ile Malatya, Diyarbakır, Tunceli ve Bingöl'den de hissedildi.




SİVRİCE'DE İKİNCİ DEPREM

Depremden kısa süre sonra saat 21.05'te bu kez yine merkez üssü Sivrice'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı.

Kaynak : AA

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