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Diyanet'ten Cuma ve kandil gecesi açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığınca koronavirüs önlemleri kapsamında yarın ve miraç kandilinin idrak edileceği cumartesi gecesi camilerin kapalı tutulması kararlaştırıldı.

Güncel / 19 Mart 2020 Perşembe 13:45
Diyanet'ten Cuma ve kandil gecesi açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle camilerde alınan önlemlerin tam olarak alınamadığından ötürü, il müftülüklerine cuma günü ve kandil gecesi camilerin kapalı tutulması ve cuma namazı için sala okunmaması talimatını verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın imzasıyla 81 il müftülüğüne gönderilen genelgede, 'İnsanın can güvenliğini sağlamak İslam'ın ana gayelerinden biridir. Nitekim, 'Def'-i mefâsid, celb-i menâfi'den evlâdır' (Zararı önlemek, fayda sağlamaktan daha önemlidir) şeklindeki genel kural, İslam hukukunun temel ilkelerindendir. Devletimizin yeni tip korona virüsle mücadele amacıyla almış olduğu tedbirler kapsamında Başkanlığımız tarafından din hizmetlerinin icrası ile ilgili bir dizi tedbir alındığı bilinmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığını korumayı, bilhassa yaşlılarımızın can güvenliğini sağlamayı hedefleyen ve muhtemel zararları önlemeye yönelik olan bu kararların uygulanması insani ve vicdani bir sorumluluktur.' denildi.

Cuma namazı için sala okunmayacaktır
 Ancak niyeti ne olursa olsun farklı görüşe sahip bazı kişilerin vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar ettiği ve camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediğinin tespit edildiği kaydedilen genelgede, 'Bu minvalde ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz (kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere) kapalı tutulacak ve cuma namazı için sala okunmayacaktır' ifadelerine yer verildi.

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