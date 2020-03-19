USD (Alış - Satış) : 6,52 - 6,53 EURO (Alış - Satış) : 7,06 - 7,07

CHP yine Oda TV'ye sahip çıktı

MİT personellerini deşifre eden ODA TV’ye yine CHP sahip çıktı. CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer hem adalet hem de içişleri bakanına soru önergesi hazırladı.

Siyaset / 19 Mart 2020 Perşembe 09:50
CHP yine Oda TV'ye sahip çıktı

ODA TV Genel Yayın yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı grup toplantısında ODA TV'ye sahip çıkmıştı. Sadece Kılıçdaroğlu değil CHP'nin bir çok kanadından peş peşe açıklamalar gelmişti.

Bu kez de Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sorular yöneltti.

CHP adeta devlete ihanet eden ODA TV'ye bir kalkan olmaya devam etti. Çakırözer ODA Tv'nin MİT personelimizi deşifre etmesini GAZETECİLİK olarak yorumladı. Sitenin kapatılmasına isyan etti. CHP'li vekil Devletin operasyonlarının ifşa edilmesini İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ olarak yorumladı. Yani CHP ODA TV'yi canhıraş savunmaya devam ediyor. Akıllara ise ODA TV'nin CHP için neden bu kadar önemli olduğu sorusu geliyor.

MilletvekiliUtku Çakırözerİçişleri BakanıBarış PehlivanEskişehir

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı