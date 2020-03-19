CHP yine Oda TV'ye sahip çıktı

ODA TV Genel Yayın yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı grup toplantısında ODA TV'ye sahip çıkmıştı. Sadece Kılıçdaroğlu değil CHP'nin bir çok kanadından peş peşe açıklamalar gelmişti.



Bu kez de Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sorular yöneltti.



CHP adeta devlete ihanet eden ODA TV'ye bir kalkan olmaya devam etti. Çakırözer ODA Tv'nin MİT personelimizi deşifre etmesini GAZETECİLİK olarak yorumladı. Sitenin kapatılmasına isyan etti. CHP'li vekil Devletin operasyonlarının ifşa edilmesini İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ olarak yorumladı. Yani CHP ODA TV'yi canhıraş savunmaya devam ediyor. Akıllara ise ODA TV'nin CHP için neden bu kadar önemli olduğu sorusu geliyor.