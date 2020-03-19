CHP'li belediye vatandaşların sularını kesti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir salgına dönüşen ölümcül koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Ülkemize şu ana kadar 191 kişide görülen virüs nedeniyle 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Virüse karşı gerekli tüm önlemler alınırken vatandaşlara temizlik ve hijyen konusunda önemli uyarılarda bulunuldu.



Öte yandan CHP'li Adana Ceyhan Belediyesi, suya en çok ihtiyaç duyulan şu günlerde suları keserek vatandaşları mağdur etti. İlçede iki gündür suların akmadığı öğrenilirken vatandaşlar şişeler aracılığıyla evlerine su temin etmeye çalıştı.



Çektiği bir videoyla duruma tepki gösteren vatandaş, "Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki gündür sularımız akmıyor. CHP'li Belediye Başkanı Kadir Aydar'dan hiçbir ses yok. Koronavirüsün kol gezdiği bu günlerde özellikle suya iytiyacımız olduğu zamanlarda su bulamıyoruz. Şişelerle su getiriyoruz." ifadelerini kullandı.