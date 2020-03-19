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Cem Özdemir koronaya yakalandı

Almanya'da Türk kökenli siyasetçi Cem Özdemir'in, korona testi pozitif çıktı

Dünya / 19 Mart 2020 Perşembe 13:24
Cem Özdemir koronaya yakalandı

Ölümcül koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bine yaklaşırken, Almanya'da bilanço artıyor.

2 bin 801 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 11 bine yükseldi. Ülkede milyonlarca Türk vatandaşın yaşıyor olması da Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor.

"BENİM İÇİN ENDİŞELENMEYİN"

Almanya'da son olarak Federal Meclis'te Yeşiller Partisi'nde milletvekili olarak görev yapan ve Türkiye düşmanlığıyla yaptığı açıklamalarıyla tanınan Cem Özdemir de koronavirüse yakalandı.

Sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdemir,

"Ben iyiyim ve kimse benim için endişelenmek zorunda değil. Evde kalın, yetkililerden gelen talimatları izleyin." açıklamasında bulundu

Sosyal MedyaKoronavirüsYeşiller PartisiCem ÖzdemirMilletvekili

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