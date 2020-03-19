Caddede bir anda yere yığıldı! O şehirde korona paniği

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs neredeyse tüm dünyaya yayıldı.



Türkiye'de koronavirüs vakaları artarken vatandaşlar paniğe kapılmamaları gerekli önlemleri almaları için uzmanlar tarafından uyarılmaya devam ediyor.



Ağrı'da cadde üzerinde sara krizine giren bir vatandaş yere düşünce çevredeki vatandaşlar koronavirüs olduğu şüphesiyle tedirginlik yaşadı.