BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un pek çok ilçesinde 9 saate varan elektrik kesintileri yaşanacak

BEDAŞ'ın resmi internet sitesinden duyurulan İstanbul'da, yapılması planan elektrik kesintisi şu şekilde:



20 Mart elektrik kesintisi



– İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 530., 531., 532. sokak 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2378946)



– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah AKASYA, AMBER, DİLARA, EBABİL, EVLİYA, FERAH, GÜL, IHLAMUR, KAMER, LALE, NAMLI, PELİKAN, PINAR, SALKIM, SARNIÇ, SÖĞÜT, SÜMBÜL, UZUN, YAYLA, ÇİÇEK, ÖZLEM sokak 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2399227)



– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.SEVHAN ÇIKMAZI, BARBAROS, DARVADİ, DOĞA, KEBAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SEVHAN, TURNA, URFA, YUNUS EMRE, ÜÇGÜL, İTİMAT sokak 11:00-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2401015)



– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AYTAÇ, AĞAÇ, ELMAS, HAN, SELİMPAŞA, SUNA, ÇAKMAK, ÖZEN sokak 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2401110)



– İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DERYA BLOKLARI, DR SADIK AHMET, KÖŞK, RANA, İsokakELE sokak 11:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2401741)



– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKINALP, ALAN, ALİZE, AYGÜN, BEYLERBEYİ, EMİNÖNÜ, ERDEMLİ, FINDIKZADE, GÜLKAYNAK, GÜLİSTAN 3, GÜRCAN ŞAHİN, GÜVERCİNLİK, HASANOĞLU, IHLAMUR 2, KARAGÖZ, KIZILELMA, MAKBER, PAKSOY, SANCAM, TUNAHAN, TÜRKÖZ, ULUS 1, ÇİFTLİKKÖY, ÖZTUNÇ, İSTİKLAL 1, ŞELALE 2 sokak 09:15-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2401781)



– İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 2., 3., 4., ANADOLU, AYÇİÇEĞİ, BOĞAZKÖY, KAMELYA, TURGUT ÖZAL sokak 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402681)



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ASU, CANSU, DEMETİM, GİRNE, HASAN TAHSİN, HAYDAR PAŞA, LAMİA, NEDİM, RECEP, RUMELİ, SAHİLYOLU, YARASA, ZAMAN, ÇAMÖZÜ sokak / GÜRPINAR mah ADNAN MENDERES, AHMET HAŞİM, ALPEREN, DEMİRCİ, HALİDE EDİP ADIVAR, HASAN TAHSİN, MİLLET, NAMIK KEMAL, NİLAY, PEKMEZ, SAHİLYOLU, SULTAN, TEVFİK FİKRET, TUTAM, ULUSAL, VATAN, YÜCEL, ÖMER SEYFETTİN, ÜNLÜ, İSTİKBAL sokak 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403767)



– İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah VATANPERVER sokak / ALEMDAR mah ALAY KÖŞKÜ sokak / BİNBİRDİREK mah DİVANYOLU sokak / EMİN SİNAN mah KADIRGA HAMAMI, ONUR, ONUR ÇIKMAZI, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ sokak / HOCAPAŞA mah HÜKÜMET KONAĞI sokak / KÜÇÜK AYASOFYA mah CİNCİ MEYDANI, DÖNÜŞ, KADIRGA LİMANI, KADIRGA MEYDANI, ŞEHSUVARBEY sokak / MUHSİNE HATUN mah BABAYİĞİT, BÜYÜK KÖMÜRCÜ, CEMRE, FINDIKKIRAN, GERDANLIK, HİSAR ÇEŞMESİ, KANTARCI SÜLEYMAN, MÜSTEŞAR, SAMSA, TAVAŞİÇEŞMESİ, TELLİ ODALAR, ÇİFTE GELİNLER, ÖRDEKLİBAKKAL, ÜSTAD sokak / MİMAR HAYRETTİN mah BALİPAŞA YOKUŞU, CİLAVCI, GEDİKPAŞA, KADIRGA LİMANI, ÇADIRCI CAMİİ, ÇADIRCILAR ÇEŞMESİ, ÇİFTE GELİNLER sokak / NİŞANCA mah DALTABAN YOKUŞU, KATİP SİNAN MEKTEBİ, MABEYİNCİ YOKUŞU sokak / SARAÇ İSHAK mah ESİRCİ KEMALETTİN CAMİİ, FERMANLI, HAMAM ÇIKMAZI, KATİP SİNAN MEKTEBİ, KUMKAPI HANI, KÖŞKLÜ HAMAM, MABEYİNCİ YOKUŞU, MİTHATPAŞA, SARAÇ İSHAK, TİYATRO, UYSAL, İBRAHİMPAŞA YOKUŞU, İBRAHİMPAŞA ÇIKMAZI, İŞBAŞI sokak / YEDİKULE mah İKİYÜZLÜ ÇEŞME sokak / ŞEHSUVAR BEY mah ARAPZADE AHMET, AYNÜLHAYAT ÇIKMAZI, BEHRAMÇAVUŞ, CÖMERTLER, DÖNÜŞ, DÜZGÜN, GEDİKPAŞA, IŞIL, IŞIN, KADIRGA HAMAMI, KADIRGA LİMANI, KADIRGA MEYDANI, KUMLUK, KÖMÜRCÜ MUSTAFA, KÜRKÇÜ KUYUSU, NEVİYE, PARILTI, PAYE, PİYER LOTİ, SARAYİÇİ, SARAYİÇİ ÇIKMAZI, SEGAH, SERGERDELER ÇIKMAZI, YENİBAHAR, ÇAKMAKTAŞI, ÇAPARIZ, ÖRDEKLİBAKKAL, ÜSTAD, ŞEHSUVARBEY ÇIKMAZI sokak 09:30-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406567)



– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 23 NİSAN, 610., AFACAN, AHENK, ALINTERİ, ASMA ÇIKMAZI, BALLICA, BAYIR, BAĞCAN, BAŞARAN, BERRAK SELEN, BEYKOZ, BORAN, BUĞRAHAN, CELİL, DEREN, ENES, FLAMİNGO, FİRDEVS, GÖZLEM, GÜLBABA, GÜLBAHÇE, GÜNYAMAÇ ÇIKMAZI, GÜNİZ, GÜZELBAHÇE, HAŞMET, HUTBE, KAVAKLI, KIRLAR, KÖSE, MALTA ÇIKMAZI, OYAÇİÇEĞİ, PORTAKAL ÇIKMAZI, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SEHER, SOYLU, ZEMBİL, ÜSTÜNDAĞ, İLKBAHAR, İLKBAHÇE, İNCEKUM, İSPİR, ŞENLER sokak / KAVAKLI mah BEYKOZ sokak / ORTAKÖY mah BÜYÜKOSMAN, HARBİYE, KÜÇÜKSELVİ, LAMİBEY, MERA, MİLLET BAHÇE, NİĞBOLU, OYUNBOZAN, SALİHBEY, TOPKARA, YEŞİLBAHÇE sokak / SELİMPAŞA mah 6178., 6181. sokak 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2404459)



– İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah BÜLBÜL, GÜVERCİN, ÇAKIL ÇIKMAZI, İDİL ÇIKMAZI sokak 09:00-17:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406903)



– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.MİMAR SİNAN, 1.TOLGA, AKATLAR, MERT, ŞEHİT ENGİN İNCE sokak 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406916)



– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.MİMAR SİNAN, 1.TOLGA, AKATLAR, MERT, ŞEHİT ENGİN İNCE sokak 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406905)



– İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, BENEK, DOĞANAY, DURAN, GAZİ ENGİN AYDOĞDU, GÜMÜŞHANE, GÜNEY 2, HUDUT, IŞIL, KARTOPU ÇIKMAZI, KIZILCIK MAHMUT, KÖZ, LALE, LİMAN, MÜJDE, NAR ÇİÇEĞİ, PAPATYA, SÜMBÜL 1, YAVRUKUŞ, YEŞİLCE, YONCALI, ZEYTİNLİK, ÇİLEK, ÇİĞDEM, İNÖNÜ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI, ŞENGÜL sokak 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406161)



– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ALEV, ATALAR, AĞAOĞLU, DEĞER, DİŞBUDAK, EVLİYA, GENÇ, HAKİM, KADER, MAYIS, MAYIS ÇIKMAZI, MERDİVEN, MESUT, MİMOZA ÇIKMAZI, ÇAMLI sokak / TELSİZLER mah Esokakİ BELEDİYE, HAKİM sokak 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406997)



– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 240., 254., 255., 261., 262. sokak 256,257,258, İnönü cd.235 sokak. ATALAY sokak 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406983)



– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 284., 287., ATALAY, OKURLAR, İNÖNÜ sokak / İNCİRTEPE mah 248., 281., 282., ATALAY sokak 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406958)



– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SİNANOBA mah DİDEM, ÜNLÜSOY sokak 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406163)



– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah BAHAR, MEŞAKKAT, UĞUR MUMCU, ÇARMIKLI sokak 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406184)



– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ABANOZ, ALBATROS sokak / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah DAMLA, IRMAK sokak 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406088)



– İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah 27 MAYIS, ALT, ARA, DOĞAN, DİRSEK, HAYAT, KARADENİZ, KIRBAŞ, KUYU, ORDU, SARRAF, SAYA OCAĞI, SÜHEYLA, SİNEMA, SİNEMA ARKASI, ÇETİN, ÜÇGEN, ŞİRİN sokak 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2405815)



– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAHADIR, BATTAL, BAĞIŞ, BİNGÖL, BİRDAL, CEYDA, DUMAN, ERDAL, IŞIN, SAKARYA, SONBAHAR, TABİP, TATLI, TAŞÇI, TEKNİK, TOKGÖZ, TORUN, TURAN, UYGAR, YONCA, YUNUS EMRE, ŞAHİNLER sokak / YEŞİLCE mah ATATÜRK, BAĞIŞ, DADAŞ, DEFİNE, DEKAN, SONBAHAR, TEKNİK, TOKGÖZ, YUNUS EMRE sokak 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407078)



21 MART CUMARTESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ



– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1986., 1987., 1988., 1989., 1990., 1991., 1997., 1998., 1999., 2000., 2001., 2002., FATİH, OSMAN GAZİ sokak // ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah ŞEHİT VEDAT ÇAĞLAR sokak / FATİH mah 252/1., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 293., 294., 295., 296. ÇIKMAZ, GAZNELİLER, OSMAN GAZİ sokak / TUNA mah 709., 711., 712., 714., 716., BAĞCILAR, GAZNELİLER sokak // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah İSLAMBEY sokak 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378948)



– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah BADEM, CEVHER, CEYLAN, ERGUVAN, GÜLBAHÇE, KALE CAMİİ, KARANFİL, MİRAÇ, VAKFIKEBİR, YAYLA, ÇELEBİ, İĞDE sokak 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399229)



– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ANA YURT, ARKOÇ, ATAÇ, BEYAZ, DEFNE, DEMİRKIRAN, DÖNEM, ERDEMLİ, GENİŞ, GEZEN, IŞILDAK, KEsokakİN, MEYDAN, MÜVERRİH ALİ, MÜVERRİH ALİ ÇIKMAZI, NESİL, OKÇULAR YOLU, PAPATYALI, SEDEFOĞLU, SOLAK ÇEŞME, SOLAK ÇEŞME ARALIĞI, TEPE ÜSTÜ, UMAR, UMAR ARALIĞI, YAMAK, YAYLA, YAYLA ARALIĞI, YAYLA ÇIKMAZI, ZERAFET, ÇAĞDAŞ, ÇİLESİZ, ÖNEM, ÖZGÜL, ÖZGÜL ARALIĞI, ÖZLEM, İPEKLİ sokak / KAPTANPAŞA mah BÜYÜK SİNAN PAŞA, BİRLİK, KALAFATÇI YUSUF, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, KAYABAŞI, MOR SÜMBÜL, MÜRÜVVET, PİYALE MEKTEBİ, RESNE, REİS, SOBACI, SİNAN PAŞA YUMAK, TABAN, YUMAK sokak / KEÇECİ PİRİ mah MÜVERRİH ALİ, NAMAZGAH sokak / PİRİPAŞA mah YAPRAKLI ÇIKMAZI sokak 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399236)



– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah BÖĞÜRTLEN, DOĞANAY, DOĞANAY ARALIĞI, ELMAS, ESER, FATİH SULTAN, KAYA, KEsokakİN, KILIÇ, KİRİŞ, MEYDAN, OKÇULAR YOLU, PAPATYALI, SÜSLÜ, TAŞLI, TEPE ÜSTÜ, UÇ HİSAR, YAVUZ, ZÜMRÜT, ZÜMRÜT ARALIĞI, ÇETİN, ÇINAR, ÖZGÜL, ŞEHİT ER MURAT CELEP, ŞENER sokak / PİYALEPAŞA mah AKMAN, FATİH SULTAN, KUZEY, OKUL sokak 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399240)



– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah BÜYÜK, BÜYÜK ALTAYBAŞI, BÜYÜK SİNAN PAŞA, BİRLİK, CEYLAN, CEYLAN ARALIĞI, FATİH SULTAN MİNBERİ, GÜL, HİLAL, KALAFATÇI YUSUF, KULAKSIZ, KURT, MEZARLIK ARKASI, PAŞA CAMİ, SEZER, SİNAN PAŞA YUMAK, YAY, YAY GEÇİDİ, YAY ÇIKMAZI, YAYA GEÇİDİ ÇIKMAZI, ÇAKMAK, ÇİFTÇİLER sokak / KEÇECİ PİRİ mah BÜYÜKTAŞ, FATİH SULTAN MİNBERİ, GECELER sokak 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399258)



– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ABİDE, ALTINKAYA, ALİZE, BANKALAR, BELDA, FUNDA 2, GÜVERCİNLİK, HÜR 1, LAVANTA 2, LODOS, MURATBEY, NAMIK KEMAL, PINAR 1, SELEN 1, SENA, SUDE, TAŞKUYU, TÜRKSOY, ULUS 1, YAVRU VATAN, YAVUZTÜRK, ÖZGÜÇ, ÖZIŞIK, ÜLKE, ÜLKÜMEN, ÜMİT, İSMETPAŞA 1, İSTİKLAL 1 sokak / GÜZELCE mah ÜMİT 1 sokak / KAMİLOBA mah NAMIK KEMAL 2 sokak / ULUS mah İSMETPAŞA sokak 09:15-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401158)



– İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah KADI ÖMER, KOVALIK ÇIKMAZI, SÜLEYMAN BİNGÖL, TUTKU, ÇALIŞKAN ÇIKMAZI, ÇARE, ÇAĞRI, İSTASYON sokak / KALEİÇİ mah ADEMEFENDİ sokak 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403673)



– İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AHLAT, ARDIÇ, MİMAR SİNAN, NAZLI, PELİT, ÇİÇEK sokak 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403676)



– İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah BAŞAKLI, GAMZE, GÜRBÜZ, KALE, KANARYA, MİNE, OKÇU, SAADET, SAKİN sokak 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403679)



– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.ASLAN, 1.BALTACI, 1.SAKIZ, 2.GÜVEN, 2317., DAR, DOKTOR ALİ DEMİR, PAZAR YOLU sokak 14:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402781)



– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.BARIŞ, 1.ERENLER, 1227., BÜLENT, DEMİR, EBRU, ENFES, ERSİN, FİLİZ, HOŞGÖRÜ, OSMAN GAZİ, ÇELEBİ, ÜÇCEVİZLER sokak 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403695)



– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ERENLER, 1.KAHRAMAN, 1.MANOLYA, 1.ORKİDE, 1.ÇİĞDEM, 1.ÜZÜMLÜ, 1219., 1220., AKÇAY, ALKAYA, ALTINER, AYKAN, DOSTLAR, DOĞUŞ, EKİNEVLER, ENFES, FATİH, HANCI, HEKİM, KIRMIZIGÜL, OSMAN GAZİ, SARIGÜL, TUNA, ÇINARLIÇEŞME sokak 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403693)



– İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah FİLDAMI, OSMANİYE MEKTEBİ, SIĞIRTMAÇ, ÇÖREKOTU sokak 14:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402972)



– İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah AKÇE, AÇELYA, BAHÇEVAN, BELDİBİ, DEDE KORKUT, ERTUĞRUL, EVREN, GALİP ESMER, GÜLDEM, GÜLTEN, GÜLTEPE, HEYBETLİ, HİCRAN, KALENDER, MİL, MİLLET, NAMIK KEMAL, NUR, PEKMEZ, SEFA, SERA, SOLMAZ, TEVFİK FİKRET, TOLGA, VATAN, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAŞAM, YÜCE, YÜCEL, ZERDALİ, ÇAĞLA, ÇİZGİ, ÖMER SEYFETTİN, İSTİKBAL, ŞEREF, ŞÜKRAN sokak 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403769)



– İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah AKKOYUNLU, EMİN ALİ YAŞİN, FINDIKZADE, GUREBA HASTANESİ, KARAKEÇİLİ, KARAKOYUNLU, LÜTUFPAŞA, MOLLA GÜRANİ, NAKİBU'L-EŞRAF, OĞUZHAN, SARAY HAMAMI, SELİM SABİT, TURGUT ÖZAL MİLLET, UYGAR, YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ, ÇAĞANAK, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, ŞAKRAK, ŞEHİT CENGİZ KURTULUŞ ÇIKMAZI sokak / ŞEHREMİNİ mah TURGUT ÖZAL MİLLET sokak 09:30-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406568)



– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah FEYYAZ ALTINORAK, PROFESÖR MUAMMER AKSOY sokak 09:30-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403214)



– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.TOLGA, AKATLAR sokak 11:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406917)



– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.SEMBOL, 1.SÜLÜN, 3.SAKARYA sokak 11:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406918)



– İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah 19 MAYIS, ADATEPE, ALİ RIZA EFENDİ, CONK BAYIRI, KOCATEPE sokak 12:30-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2405907)



– İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah BEYAZ LALE sokak 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2405888)



– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, AHMER, AKDERE, ALEV, ATALAR, AĞAOĞLU, DEREBOYU, DEĞER, DÖNER, DİKMEN, DİŞBUDAK, EVLİYA, GENÇ, GÜRHAN, HAKİM, HİKAYE, KADER, KANDİL, MAYIS, MAYIS ÇIKMAZI, MERDİVEN, MESUT, METE, MİMOZA ÇIKMAZI, NAZIR, NİSAN, OLTU, SANTRAL, SEVDA, SUDENAZ, SİVAS, TALATPAŞA, TUNÇ, ÇAMLI, ÇUKUR, ŞEHİT UĞUR ADA sokak / TELSİZLER mah Esokakİ BELEDİYE, HAKİM sokak 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407000)



– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah BAHÇELER, BİNNAZ, Esokakİ BEŞİKTAŞ sokak / SULTAN SELİM mah GÜMÜŞHANE sokak // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ASMA, AYAZMA YOLU, BENEK, BESTEKAR ŞAKİR AĞA, BİRACILAR, DR. SUPHİ EZGÜ, FINDIK, FİDAN, GÜMÜŞHANE, GÜZİDE, KARKUYUSU, KISMET, KIZILCIK MAHMUT, KÖRFEZ, LALE, LEYLAK 1, LİMON, MECİDİYEKÖY YOLU, MESUT CEMİL, TAN, UĞUR 1, YAVRUKUŞ, YONCALI, ZEYTİNLİK, ÇİĞDEM, ÖMÜR, ÖZGÜR, İNÖNÜ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI, ŞEHİT ÖZER AYRANCI sokak / MECİDİYEKÖY mah AHU, KEKİK, KIR, KISMET, LATİ LOKUM, MERT, UĞUR, VİŞNE, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sokak / İZZET PAŞA mah AYAZMA YOLU sokak 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406164)



– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ABANOZ, ALBATROS, BALIKÇIL, BENEK, BULUT, ERGENE, FLAMİNGO, IŞIK, KAZ, KELEBEK, KOTA, NAZ, PENGUEN, TEPE, YAPRAK, YAĞMUR, YEŞİLDİREK, YUNUS EMRE, ÇAKIL, ÇALIKUŞU, ÇULLUK, ÇİSE, ÖNCÜ, ÖNDER, ÖYKÜ, ÜVEYİK, İLKYAZ sokak / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah YUNUS EMRE sokak 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406090)



– İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah HACI İSA BOSTANI sokak / CERRAHPAŞA mah ETYEMEZ TEKKESİ, GÜMRÜKÇÜ sokak / KOCA MUSTAFAPAŞA mah CAMBAZİYE MEKTEBİ, ETYEMEZ TEKKESİ, GÜMRÜKÇÜ, GÜZEL ÇALGICI, HATUNİYE CAMİİ, KASAP 1., KEHRİBAR, MÜŞİR SÜLEYMANPAŞA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, SANCAKTAR TEKKESİ, TEBERDAR, İZCİ TÜRK sokak 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407615)



– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah TURGUT REİS sokak 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408411)



– İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYAZMA, AYÇİÇEĞİ, BATI TRAKYA, BİLİM, HUNTÜRK, RAUF DENKTAŞ, SALTUK BUĞRA HAN, YAMAN, ÇETİK, İSTANBUL, ŞAHİNLER sokak 09:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407849)



– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2102., 2104., 2112., 2114., 2116., 2118., 2120., 2122., 2124., 2126., 2131., 2147., ERTUĞRUL GAZİ, FATİH, MİMAR SİNAN, ORHANGAZİ, YILDIRIM BEYAZIT sokak / MEHMET AKİF ERSOY mah 1918., 1919., 1920., 1921., 1922., 1923., 1924., 1925., 2070., 2116., 2120., 2127., 2131., 2133., 2135., UFUK sokak / MEHTERÇEŞME mah 1818. sokak / MEVLANA mah FATİH, YILDIRIM BEYAZIT sokak 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407850)



– İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah KIZILCIK MAHMUT, YAVRUKUŞ, ZEYTİNLİK sokak 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407886)



– İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ASMA, KIZILCIK MAHMUT, LİMON, TAN, ZEYTİNLİK sokak 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408639)



– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah AKSU, AKYAYLA, MİTHATPAŞA, SANAYİ, SEZEN sokak 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408672)



– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah AKSU, AKYILDIZ, BAYRAK, MİTHATPAŞA, SANAYİ sokak 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407900)



– İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, BENEK, DOĞANAY, DURAN, GÜNEY 2, HUDUT, KARTOPU ÇIKMAZI, KIZILCIK MAHMUT, KÖZ, LİMAN, NAR ÇİÇEĞİ, PAPATYA, YAVRUKUŞ, YEŞİLCE, ZEYTİNLİK, ÇİLEK, ÇİĞDEM, İNÖNÜ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sokak 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407883)



– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah POLAT KORU SİTESİ YOLU, TARABYA BAYIRI sokak 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406158)



– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BÜYÜKDERE sokak 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406157)



– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AHİ EVRAN, AOS 13. sokak 10:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408549)



– İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ASMA, KIZILCIK MAHMUT, LİMON, TAN, ZEYTİNLİK sokak 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408747)



– İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ACAR, AKIN, AVCILAR, UĞUR, YAMAÇ, YONCA, ÖZLEM sokak 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408749)



– İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ ŞENLİKKÖY mah AY, AYAR, BAKIŞ, BİLLUR, DÜZGÜN, EKŞİ NAR, ERTÜRK, FLORYA, GÜMÜŞ, HÜRRİYET, SELVİ, TAN, TARIMCILAR, VİŞNELİ, YENİ BAĞLAR, YÜKSEL, ÇEKMECE YOLU, ÖZGEN sokak 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408750)



– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN, KANARYA, KOLEJ sokak / FATİH mah BILDIRCIN, ESENTEPE, HALİM ULUŞAHİN, KEKLİK, LEYLEK, OK, PINARBAŞI, ÜVEYİK, ŞERAFETTİN ARDA sokak 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408666)



– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ACAR, ATEŞ, BAHARLIBAHÇE, BEGONYA, BEGÜM, DİDEM, KADRİ HASEKİ, KINALI, KIRSAY, KIZILÇAM, LALE, LEYLA, MEDİNE, YUDUM, ZAKKUM, ZAMBAK, ÇETİN EMEÇ sokak 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408668)



– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AHMET BİRCAN, ARSA, AYDIN DİRİK, BETÜL ÇIKMAZI, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DİLARA, ENVER ARSLAN, GÜNDOĞDU, HACI CEMİL UMUÇ, HALUK ÖZDEN, IŞIL, MECLİS, MENEVİŞ, MUSTAFA KIZILTAN, OLTAN, SAZLIDERE, SİYAMİ KÖYLÜ, TANDOĞAN, UTKU, ÇELİK sokak 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408626)



– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah CUMA ÇIKMAZI, KAVAKLI, KÜPELİ ÇIKMAZI, MİsokakET ÇIKMAZI, SES, ÇİZGİ sokak 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408629)



– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKSOY, ARMAĞAN, BULUT, DESİBEL, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, FIRTINA, HALİM ULUŞAHİN, ILGAZ, KARACA, KÖROĞLU, MAVİGÖK, NECATİ ÖNEY, TANDOĞAN, TOROS, ZİRVE, ÇAĞATAY, ÇETİN EMEÇ, ŞELALE sokak 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408645)



– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAŞAK, DEFNE, GÖKÇAY, GİZEM, HİLAL, MANOLYA, NİDA, SARMAŞIK, SARP, SİMGE, YAKUT, ÇETİN EMEÇ sokak 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408662)



– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALTIN, ALTINDAĞ, ATMACA, BAŞKOMUTAN, DERİN, GÖÇMEN, GÜMÜŞ, HÜRRİYET, ILGIN, KANARYA, KOLEJ, SERÇE, TURGUT ÖZAL, TURNA, ZEKİ YÜKSEL sokak / CUMHURİYET mah ABI HAYAT, BARIŞ, BEDESTEN, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOĞAN, DOĞRU, HÜRRİYET, PINAR, TANDOĞAN, TOYDEMİR, TURGUT ÖZAL, YAĞIZ, ŞERAFETTİN ARDA sokak 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408664)



– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ALKONCA, BEYAZGÜL, DEMİRHAN, DURU, DİCLE, KINA, KINALI, KIZILÇAM, MORLALE, SÜREYYA, TACETTİN DEMİRDAĞ, YEŞİM, YUDUM sokak 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408670)



– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah HÜRRİYET sokak / MİMAR SİNAN MERKEZ mah AKASYA 5, AYDEMİR, BARBAROS 3, BAYAR, BOSTAN 3, CUMHURİYET 2, CÜMBÜŞ, DEĞİRMEN 4, E5 LONDRA ASFALTI, HAKAN 2, HÜRRİYET, MURAT, NARİN, POYRAZ, SERDAR 2, YILDIRIM BEYAZIT, ÇİLEKLİ, ÇİÇEKTEPE, ÖZLEM 1, İNÖNÜ 2 sokak 09:30-18:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408673)



– İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah BÜKLÜM, KARAMAN, KARASU sokak 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407934)



– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 608., 609., 610., 617., 618., 619., 620., 621., 622., 623., 624., 625., 626., 627., 628., 631., 632., 633., BAĞCILAR, KUTSAL sokak 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407927)



– İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah HAL YOLU sokak // BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 588., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 600., 601., 602., 603., 604., 605., 606., 611., 612., 613., BAĞCILAR sokak 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407931)



– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 604., 614., 615., 616., 617., 619., 623., 626., BAĞCILAR sokak / YILDIZTEPE mah 566., 571., 579., 580., 581., 582., 583., 584., 585., 586., 587., BAĞCILAR, KUYULU sokak // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 38/1. sokak 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408718)



– İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah ADNAN MENDERES VATAN, ETHEM EFENDİ, ETHEM EFENDİ ÇIKMAZI, FATMA SULTAN CAMİİ, KAHALBAŞI, KOLTUKÇU TAHİR, MARİFETNAME, SULUKULE sokak 12:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2409352)



– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah SONBAHAR, ŞAHİNLER sokak / YEŞİLCE mah BARBAROS, BAĞIŞ, DALGIÇ, DEFİNE, DESTEGÜL, DOĞA, DİKEN, EMİRŞAH, SONBAHAR, YUNUS EMRE sokak 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410537)



– İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah AVNİ DİLLİGİL, BENGÜ, BILDIRCIN, BULUT, CEMAL SAHİR, CEMAL SURURİ, DEMİRCİ, GÜNEY 1, KARANFİL, KASIMPATI, MERİÇ, PELİT, RÜYA, SOLMAZ, ŞAHİKA, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sokak / MECİDİYEKÖY mah BURÇ, BÜYÜKDERE, CAN, CEMAL SAHİR, DARCAN, KIR, MECİDİYE DERESİ, OĞUZ, PAK, RAŞİT RIZA, SELAHATTİN PINAR, TAÇ, TOPUZ, UĞUR, ÇINARLI, ŞAHİNLER, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sokak 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410539)



– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sokak / MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, ERKAM, FIRIN, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, KUMSU, MERSİN, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sokak 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410368)



– İSTANBUL BAĞCILAR ilce, -BAĞLAR mah, 17., 18., 18:00-21:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2409435)



– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah BAŞARAN, EKİM, PARK, SİNANPAŞA, VATAN sokak 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410492)



– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah DAVUTPAŞA, GÖKŞİN, KIZILÇAM, KURT KEMERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ YOLU, SELANİK sokak 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410357)



– İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah ALBAY SEDAT ÖCALAN, CEVAT AÇIKALIN, DEMET, EZHER, GÜLBAHÇE, MERCANLAR, SERGİLİ sokak 14:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410407)



– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah BUKLE, MEŞELİK, OTLUKBELİ, TAYAKADIN-YASSIÖREN sokak / KARABURUN mah ARİFE, BEYAZ, BURCU , SAHİL, YOSUN sokak / TAYAKADIN mah ADIM, AKINCILAR, AKSOY, ARABACILAR, ARKADAŞ, ARMAĞAN, ASUDE, ATILGAN, AYKUT, BAĞLAR SIRTI, BELİZ, BERAT, BEZİRGAN, BUKLE, BUĞDAY, BUĞRAHAN, DEMİR ALİ, FATİH, FERAY, FİKRET BEY, GÜLBAHAR, HAVUZLU EVLER, KALKANDERE, KESEBİR, KIRÇİÇEĞİ, KUDRET, KÖYİÇİ, MALATYALILAR, MAVİ, MUŞLULAR, NESLİHAN, ORTAKLAR, OĞUZTÜRK, PINARBAŞI, REHBER, SUDE, TAYAKADIN-TERKOS, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAYAKADIN-ÇİLİNGİR, ULUKAAN, YAĞMUR, YELDEĞİRMENİ, YUNUS, ÇAMOLUK , ÖZGE, İBRAHİM AĞA, İNİŞ sokak // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1407/1. sokak 08:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2409505)



– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah CONK BAYIRI sokak / YASSIÖREN mah DOLUNAY sokak 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407923)



– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, MISIR, SECİYE sokak 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2409304)



– İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GÜR, GÜRBÜZ, KAYALI, KAYIN, KAZIM KARABEKİR, SANCAK, ÇARŞI sokak 15:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410499)



– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DR. MİTHAT MARTI sokak 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.