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Ankara Üniversitesi, Güle Çınar'a açıklama yaptırdı

Dün sosyal medyada yayılan "Sayı binleri geçti, umre her şeyi mahvetti" ifadelerinin geçtiği görüntülerin ardından Ankara Üniversitesi, videoda konuşan Uzman Dr. Güle Çınar'a açıklama yaptırdı.

Güncel / 19 Mart 2020 Perşembe 08:34
Ankara Üniversitesi, Güle Çınar'a açıklama yaptırdı

Ankara Üniversitesi, bugün sosyal medyada yayılan videodaki konuşmasında resmî verilerin aksine vaka sayısının binleri bulduğunu söyleyen enfeksiyon uzmanı Güle Çınar'ın özür dilediği mektubunu yayınladı.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Başhekimliği'nce yapılan açıklamada 'Bugün sosyal medyada dolaşan Hastanemizle ilgili video görüntüsü hakkında Uz. Dr. G. Çınar'ın açıklaması ektedir. Konuyla ilgili inceleme başlatılmış olup gerekli uyarılar yapılmıştır. Kamuoyuna duyurulur' denildi. Yayılan videoda Çınar, hastanede personele yapılan eğitim toplantısı sırasında Türkiye'deki vaka sayısının artık binlerle ifade edilebileceğini, umreden gelenlerin salgının seyrini değiştirdiğini, İstanbul ve Ankara'daki durumun kötü olduğunu, doğuda da vakaların görüldüğünü anlatmıştı.Çınar'ın başhekimliğe hitaben yazdığı belirtilen mektup Ankara Üniversitesi'nin resmî sosyal medya hesabından paylaşıldı. 




                                                      


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