USD (Alış - Satış) : 6,52 - 6,53 EURO (Alış - Satış) : 7,06 - 7,07

Alman spikerin dikkat çeken sözleri

Tüm dünyayı tehdit altına alan koronavirüs hakkında sosyal mecralarda virüs ve hastalığın yayılmasını engellemek için dikkat edilmesi gereken hususlar paylaşılıyor.

Güncel / 19 Mart 2020 Perşembe 10:29
Alman spikerin dikkat çeken sözleri
Video için tıklayın

Ülkemizde de görülen ve vakaların gün geçtikçe arttığı koronavirüs hakkında toplum daha bilinçli hareket ediyor ve sokağa çıkmamaya özen gösteriyor.

Sağlık sektörünün aldığı önlemlerin yanı sıra Medya sektörüde halkı bilgilendirmek için virüse ilişkin önemli yayınlar yapıyor. Haber bültenleri başta olmak üzere programlar ve reklamlarda da koronavirüse ilişkin dikkat edilmesi gereken unsurlar açıklanıyor.

Buna bir örnekte Alman spikerden geldi. Haber bülteninde virüse ilişkin yaptığı, 'Bu küresel bir salgındır ve bu salgın durdurulamaz' açıklaması dikkat çekti.

Sosyal mecrada hızla yayılan bu açıklama haftasonu Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Uyan Türkiyem programının moderatörü Tahir Sarıkaya'nın da dikkatinden kaçmadı ve instagram hesabı üzerinden görüntüyü 'Adam ne kadar doğru konuşuyor!!' sözleriyle paylaştı. 

Tahir Sarıkaya'nın paylaşımı bir çok beğeni ve yorum alırken Melih Gökçek tarafından da paylaşıldı.

KoronavirüsUyan TürkiyemMelih GökçekBeyaz TvTahir Sarıkaya

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı