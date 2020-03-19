Alman spikerin dikkat çeken sözleri

Ülkemizde de görülen ve vakaların gün geçtikçe arttığı koronavirüs hakkında toplum daha bilinçli hareket ediyor ve sokağa çıkmamaya özen gösteriyor.



Sağlık sektörünün aldığı önlemlerin yanı sıra Medya sektörüde halkı bilgilendirmek için virüse ilişkin önemli yayınlar yapıyor. Haber bültenleri başta olmak üzere programlar ve reklamlarda da koronavirüse ilişkin dikkat edilmesi gereken unsurlar açıklanıyor.



Buna bir örnekte Alman spikerden geldi. Haber bülteninde virüse ilişkin yaptığı, 'Bu küresel bir salgındır ve bu salgın durdurulamaz' açıklaması dikkat çekti.



Sosyal mecrada hızla yayılan bu açıklama haftasonu Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Uyan Türkiyem programının moderatörü Tahir Sarıkaya'nın da dikkatinden kaçmadı ve instagram hesabı üzerinden görüntüyü 'Adam ne kadar doğru konuşuyor!!' sözleriyle paylaştı.



Tahir Sarıkaya'nın paylaşımı bir çok beğeni ve yorum alırken Melih Gökçek tarafından da paylaşıldı.

