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Türkiye, Avrupa'ya açıklan sınır kapılarını kapattı!

Türkiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yunanistan ve Bulgaristan ile de kapılarını kapatma kararı aldı.

Güncel / 18 Mart 2020 Çarşamba 17:58
Türkiye, Avrupa'ya açıklan sınır kapılarını kapattı!

Türkiye'de de koronavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından, alınan önlemler artırılıyor.

Bu kapsamda; Yunanistan'a açılan Pazarkule, İpsala kara hudut ve Uzunköprü demir yolu hudut kapıları ile Bulgaristan'a açılan Dereköy, Hamzabeyli ve Kapıkule kara hudut kapılarından yolcu giriş-çıkışı yapılmayacak.

DENİZ ULAŞIMI DA DURDURULDU

Yunanistan ana karası ya da Yunan adalarından deniz vasıtalarıyla Türkiye'ye yapılan seferler, karşılıklı olarak durduruldu.



BU GECE 00.00'DA GEÇİŞLER DURUYOR

Adı geçen hudut kapıları ve deniz yoluyla Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşları ile son 14 gün içinde bu ülkelerde bulunmuş üçüncü ülke vatandaşlarının girişlerine, bugün saat 00.00'dan sonra izin verilmeyecek.

Sınır kapılarında yük taşımacılığında herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek. Sağlık ve Ticaret Bakanlıklarınca belirtilen usullerde, taşımacılık faaliyetlerine devam edilecek.

KoronavirüsHamzabeyliYunanistanPazarkuleBulgaristan

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