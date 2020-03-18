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Türker Akıncı İsmail Saymaz'ı topa tuttu

Sürmanşet programı moderatörü Türker Akıncı, İsmail Saymaz'ın FETÖ'cü sempatizanlığının cezasız kaldığını dile getirdi.

Güncel / 18 Mart 2020 Çarşamba 09:28
Türker Akıncı İsmail Saymaz'ı topa tuttu
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Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programının moderatörü Türker Akıncı, Hürriyet eski yazarı İsmail Saymaz'ın sosyal medya üzerinden yaptığı FETÖ'cü paylaşımlarını değerlendirdi.

FETÖ yanlısı paylaşım ve davranışlar sergileyen İsmail Saymaz'ın cezasız kaldığını dile getiren Türker Akıncı, 'Savcıları FETÖ'cülükle suçluyor, FETÖ'ye kol kanat geriyor. Ben şu tweetleri atsam benim hakkımda soruşturma başlatılır, belki de cezaevindeydim' dedi.

Sosyal MedyaTürker AkıncıBeyaz Tvİsmail SaymazSürmanşet

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