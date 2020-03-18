Türker Akıncı İsmail Saymaz'ı topa tuttu

Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programının moderatörü Türker Akıncı, Hürriyet eski yazarı İsmail Saymaz'ın sosyal medya üzerinden yaptığı FETÖ'cü paylaşımlarını değerlendirdi.



FETÖ yanlısı paylaşım ve davranışlar sergileyen İsmail Saymaz'ın cezasız kaldığını dile getiren Türker Akıncı, 'Savcıları FETÖ'cülükle suçluyor, FETÖ'ye kol kanat geriyor. Ben şu tweetleri atsam benim hakkımda soruşturma başlatılır, belki de cezaevindeydim' dedi.



