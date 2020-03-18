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Sosyal medyada konuşulan olayla ilgili soruşturma!

Paris'ten gelen uçaktan indikten sonra karantinaya gitmek için bindiği otobüsten kolluk kuvvetlerince indirilen G.S. ve olayda ihmali bulunan ilgililer hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Güncel / 18 Mart 2020 Çarşamba 19:31
Sosyal medyada konuşulan olayla ilgili soruşturma!
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Türk Hava Yolları'nın düzenlediği ek seferler ile Türkiye'ye dönmek isteyen Avrupa'daki vatandaşlarının ülkemize dönüşü tamamlandı. İstanbul Havalimanı'na inen uçaklarda bulunan yolcular özel otobüslerle karantina yurtlarına taşındı.

OTOBÜS POLİSLER TARAFINDAN DURDURULDU

Türkiye'ye gelen yolcuları taşıyan otobüslerden birinde dün şoke eden görüntüler kaydedildi. Fransa'nın Paris kentinden TK1824 sayılı seferle İstanbul Havalimanı'na gelen yolcuları taşıyan otobüs polis tarafından durduruldu.

Diğer yolcularla karantinaya alınan Güzide Sofi, polis eşliğinde otobüsten indirilerek bölgeden götürüldü.



BAKANLIK AÇIKLADI: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanlığı'ndan söz konusu olaya ilişkin yapılan ''17 Mart 2020 tarihinde Paris'ten ülkemize dönüş sonrasında “Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' olayı hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı basın açıklaması'' başlıklı açıklamada, soruşturmaya dair detaylar yer aldı.

İşte Bakanlık tarafından paylaşılan soruşturma belgesi;




KarantinaBakanlıkİstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıTürkiyeTürk Hava Yolları

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