Orhan Bursalı'dan Soner Yalçın'a sert cevap: Yazar müsveddesi!

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı ile Sözcü yazarı Soner Yalçın arasında 'bilim gazeteciliği' tartışması çıktı.



Bugünkü köşesinde Orhan Bursalı'yı hedef alan Soner Yalçın, 'Burası Türkiye… Sözde “bilim” dergisi çıkaran “bilim gazetesinin” hali pür-melali/acıklı hali bu maalesef! Üzülüyorum…' ifadelerini kullandı. Yalçın ayrıca Bursalı'yı zahmetsiz gazetecilik yapmakla suçladı.



Yalçın'a sosyal medyadan cevap veren Bursalı ise sert ifadeler kullandı.



Yalçın'ın kitaplarında intihal yaptığını söyleyen Bursalı 'yazar müsveddesi' ifadesini kullandı.



''yazdığı 'kitabı', bırakın bilim karşıtlığı ve düşmanlığı ile dolu olmasını, başkalarının kitap ve makalelerinden yaptığı ve hiç bir kaynak göstermediği bire bir hırsızlıklarla- intihallerle dolu (saptanmış 36 hırsızlık) bir yazar müsveddesi bana saldırmış, kaşınıyor adam... peki''



