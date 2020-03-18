ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

17/25 Aralık darbe girişiminin hemen sadece bir gün sonrasında KARŞI gazetesinin isim hakkı alındı. Gazetenin genel yayın yönetmeni CHP'li Eren Erdem'di. Gazete adeta bir operasyon gazetesiydi. Zaten FETÖ ile irtibatı nedeniyle de kapatıldı. Sahibi hala Silivri Cezaevinde. FETÖ tekelinde çıkan gazetenin yazar kadrosunda çok şaşıracağınız iki isim de vardı.



O isimler ODA TV'den Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'ydu.



Mesela 9 Şubat 2014 tarihinde bu ikili bir MİT raporu yayınladı. Ve raporu da açık açık FETÖ'den aldıklarını itiraf ettiler. İşte Barış Pehlivan'ın o twiti.







Tarih 18 Mart 2014'tü. Yerel seçimlere artık sadece 12 gün kalmıştı. Yani FETÖ'nün en büyük isteği AK Parti'nin büyük bir darbe almasıydı.



Ve KARŞI gazetesi de görevinin farkındaydı.



İşte o gün Karşı gazetesinin manşeti; “17 Aralık Savcısı Yargılanacaklar”



Darbenin savcısı Celal Kara ile bir röportaj gerçekleştirilmişti.



Röportajı yapan isim ise Barış Terkoğlu'ydu.







Savcı Celal Kara açık açık hükümeti tehdit ediyor hepsi yargılanacak diyordu.



Üstelik bu haber o gün ODA Tv'de de manşete çıkarılıyordu.



Şimdi sizlere Barış Terkoğlu'nun o günlerde attığı birkaç twitten bahsedeceğim.



Terkoğlu 11 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çocuk katili dedi.









4 Mart 2014'te yasadışı ses kayıtlarını savundu Erdoğan'a yine iftiralar attı.









27 Şubat 2014'te Karşı gazetesinde Erdoğan'ın ses kayıtlarını yayınlayan gazeteciyle olan röportajını servise sundu. Aynı haber aynı gün Oda TV'nin manşetinde de oldu.







Kısacası FETÖ servis etti, Terkoğlu ve Pehlivan seve seve yayınladı.



Şimdilik burada noktayı koyalım. Bir sonraki yazımızda bu ilişki ağını anlatmaya devam edeceğiz.



