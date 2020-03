Dünya genelinde vaka sayılarının hızla yayılması sonucunda, ülkemizde 81 ile genelgeler gönderildi.



Alınan tedbirler kapsamında virüsün yayılması engellenmeye çalışılırken, tüm dünyada vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor.



Koronavirüsün ülkelerde ki vaka ve ölüm sayıları an be an Beyaz Gazete'de tüm ayrıntılarıyla verilecek.