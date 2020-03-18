Koronadan bir kişi daha hayatını kaybetti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle ikinci ölümün gerçekleştiğini açıkladı. Hayatını kaybeden hastanın 61 yaşında olduğunu belirten Bakan Koca, toplam vaka sayısının ise 191'e ulaştığını ifade etti



VAKA SAYISI BİR GÜNDE İKİ KAT ARTTI



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, '61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim' ifadelerini kullandı.









BAKAN, KORONAVİRÜSTEN İLK ÖLÜMÜ DÜN AÇIKLAMIŞTI



Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, 89 yaşındaki bir hastanın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

