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Koronadan bir kişi daha hayatını kaybetti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronadan 61 yaşında bir hastanın daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Koca 93 yeni vakanın daha ortaya çıktığını belirtirken vakan sayısının 191'e çıktığı belirtti.

Sağlık / 18 Mart 2020 Çarşamba 21:28
Koronadan bir kişi daha hayatını kaybetti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle ikinci ölümün gerçekleştiğini açıkladı. Hayatını kaybeden hastanın 61 yaşında olduğunu belirten Bakan Koca, toplam vaka sayısının ise 191'e ulaştığını ifade etti

VAKA SAYISI BİR GÜNDE İKİ KAT ARTTI

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, '61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim' ifadelerini kullandı.




BAKAN, KORONAVİRÜSTEN İLK ÖLÜMÜ DÜN AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, 89 yaşındaki bir hastanın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

TwitterAllahSağlık Bakanı

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