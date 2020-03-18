Korona toplantısında mesafeler korundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığından yapılan toplantıda, masa çevresinde oturanların arasında boşlukların olduğu görüldü.
Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla Çankaya Köşkü'nde saat 14.20 başlayan toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Sağlık Politikaları kurullarının üyeleri, Bakanlar, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, AK Partili yöneticiler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
ARALAR AÇIK BIRAKILDI
Toplantıya katılanların arasında, geniş mesafelerin bırakıldığı objektiflere yansıdı.
TOPLANTIYA KİMLER KATILIYOR
1.FUAT OKTAY / CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI
2.BERAT ALBAYRAK / HAZİNE VE MALİYE BAKANI
3.ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK / AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI
4.MURAT KURUM / ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI
5.FATİH DÖNMEZ / ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI
6.MEHMET NURİ ERSOY / KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI
7.FAHRETTİN KOCA / SAĞLIK BAKANI
8.MUSTAFA VARANK / SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI
9.BEKİR PAKDEMİRLİ / GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI
10.RUHSAR PEKCAN / TİCARET BAKANI
11.M. CAHİT TURHAN / ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI
12.MEHMET KASAPOĞLU / GENÇLİK VE SPOR BAKANI
13.ABDÜLHAMİT GÜL / ADALET BAKANI
14.MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU / DIŞİŞLERİ BAKANI
15.ZİYA SELÇUK / MİLLİ EĞİTİM BAKANI
16.HULUSİ AKAR / MİLLİ SAVUNMA BAKANI
17.SÜLEYMAN SOYLU / İÇİŞLERİ BAKANI
18.NACİ AĞBAL / STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANI
19.NURETTİN CANİKLİ / AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
20.NUMAN KURTULMUŞ / AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
21.LÜTFİ ELVAN / TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
22.MURAT UYSAL / MERKEZ BANKASI BAŞKANI
23.ALİ FUAT TAŞKESENLİOĞLU / SPK BAŞKANI
24.BİROL KÜLE / REKABET KURUMU BAŞKANI
25.ZAFER SÖNMEZ / VARLIK FONU GENEL MÜDÜRÜ
26.ERİŞAH ARICAN / BİST BAŞKANI
27.OSMAN ARSLAN / HALKBANK GENEL MÜDÜRÜ
28.HÜSEYİN AYDIN / ZİRAATBANK GENEL MÜDÜRÜ
29.ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH / VAKIFBANK GENEL MÜDÜRÜ
30.İKRAM GÖKTAŞ / VAKIF KATILIM GENEL MÜDÜRÜ
31.METİN ÖZDEMİR / ZİRAAT KATILIM GENEL MÜDÜRÜ
32.YUSUF BÜYÜK / İLBANK GENEL MÜDÜRÜ
33.ALİ GÜNEY / EXIMBANK GENEL MÜDÜRÜ
34.İBRAHİM HALİL ÖZTOP / KALKINMA VE YATIRIM BANKASI GENEL MÜDÜRÜ
35.BURAK DAĞLIOĞLU / YATIRIM OFİSİ BAŞKANI
36.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU / TOBB BAŞKANI
37.NAİL OLPAK / DEİK BAŞKANI
38.İSMAİL GÜLLE / TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ BAŞKANI
39.SİMONE KASLOWSKİ / TÜSİAD BAŞKANI
40.ABDURRAHMAN KAAN / MÜSİAD BAŞKANI
41.MAHMUT ARSLAN / HAK-İŞ BAŞKANI
42.ERGÜN ATALAY / TÜRK-İŞ BAŞKANI
43.ÖNDER KAHVECİ / TÜRK-KAMUSEN BAŞKANI
44.ALİ YALÇIN / MEMURSEN BAŞKANI
45.YAŞAR DOĞAN / TÜM SANAYİCİ İŞADAMLARI DER. (TÜMSİAD) BAŞKANI
46.ERKAN GÜRAL / TÜRK GENÇ İŞADAMLARI KONF. (TÜGİK) BAŞKANI
47.ORHAN AYDIN / ANADOLU ASLANLARI İŞADAMLARI DERNEĞİ (ASKON) BAŞKANI
48.AYŞEM SARGIN / ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ (YASED) BAŞKANI
49.ORHAN TURAN / TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONF (TÜRKKONFED) BAŞKANI
50.BENDEVİ PALANDÖKEN / TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONF (TESK) BAŞKANI
51.ABDÜLKADİR AKGÜL / TESKOMB BAŞKANI
52.CELAL KOLOĞLU / TİSK BAŞKANVEKİLİ
53.FAHRETTİN ALTUN
54.HASAN DOĞAN
55.HAMDİ KILIÇ
56.İBRAHİM KALIN
EKONOMİ POLİTİKALARI KURULU
YİĞİT BULUT
KORKMAZ KARACA
SAĞLIK POLİTİKALARI KURULU
PROF. DR. SERKAN TOPALOĞLU
DR. SEMA RAMAZANOĞLU
PROF. DR. NECDET ÜNÜVAR
PROF. DR. İBRAHİM ADNAN SARAÇOĞLU
UZMAN DR. ÜMMÜ GÜLŞEN ÖZTÜRK
DT. ZÜLFİYE FÜSUN KUMET
PROF. DR. ZÜMRÜT BEGÜM ÖGEL
NÜKET KÜÇÜKEL EZBERCİ
AHMET SELİM KÖROĞLU
HAKAN FİDAN / MİT BAŞKANI
ALİ ERBAŞ / DİYANET İŞLERİ BAŞKANI
METİN FEYZİOĞLU / BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI
İLKER AYCI / THY BAŞKANI
YEKTA SARAÇ / YÖK BAŞKANI
METİN KIRATLI / İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKANI
SÜMEYRA MERVE KILINÇ / CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI
AK PARTİ GRUP BAŞKAN / BAŞKANVEKİLLERİ
NACİ BOSTANCI
MEHMET MUŞ
BÜLENT TURAN
ÖZLEM ZENGİN
MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU
CAHİT ÖZKAN
MAHİR ÜNAL
ÖMER ÇELİK
BİLİM KURULU
ATEŞ KARA SERHAT ÜNAL
SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI EMİNE ALP MEŞE